Développement durable du secteur minier - Québec soutient 20 projets de recherche dans le domaine minier, dont la filière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts annonce, de concert avec le Fonds de recherche du Québec (FRQ), l'octroi de 20 subventions totalisant 6 867 378 $ pour des projets de recherche dans le domaine minier.

Ces soutiens financiers ont été attribués dans le cadre du troisième appel de propositions du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-III (2022-2025), dont un montant était réservé au financement de projets de recherche sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS). Les 20 projets financés sont présentés en annexe.

Le but du programme est de rapprocher la recherche des défis du monde minier, que ce soit sur le plan technique, environnemental ou technologique. Il permet l'étude de différents enjeux existants dans le contexte géologique du Québec lors de la mise en valeur des ressources minérales. Il favorise ainsi la coopération et la synergie entre les scientifiques et les acteurs clés de l'industrie minière, en plus de générer des retombées potentielles significatives pour le secteur dans son ensemble.

Depuis 2022, le Programme a permis de soutenir 52 projets, ce qui représente un investissement gouvernemental global de près de 19 M$.

Faits saillants :

Six des vingt projets financés portent sur l'extraction, la transformation et/ou le recyclage des MCS, relativement au Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme sont versées au FRQ par le MRNF à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

Ce fonds vise le financement d'activités favorisant le développement du potentiel minéral et l'économie circulaire incluant, entre autres, des activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d'exploration, d'exploitation, de transformation, de réaménagement et de restauration de sites miniers.

Liens connexes :

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS

Programme de recherche en partenariat sur le développement durable

du secteur minier-III - Troisième appel de propositions

Responsable et établissement Titre du projet Montants octroyés Jocelyn Bouchard,

Université Laval Optimisation géométallurgique de la planification minière à court terme pour la production de concentrés de fer de haute pureté* 381 000 $ Maxime Claprood,

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Optimisation de données magnétiques en géophysique obtenues par l'application cellulaire Crowd Mag 133 350 $ Marc Constantin,

Université Laval La cartographie des pegmatites à lithium par imagerie hyperspectrale* 361 950 $ Rodrique Daassi,

Cégep de La Pocatière Développement d'un outil intelligent d'intégration de données biologiques, géospatiales et environnementales dans un contexte de restauration minière 342 900 $ Rodrique Daassi,

Cégep de La Pocatière Valorisation des matières résiduelles pour la restauration écologique des parcs à résidus miniers de la Fonderie Horne 342 900 $ Simon Dumais,

Université Laval Analyse des processus thermiques lors de la déposition hydraulique des résidus miniers en climat nordique 161 925 $ Dominique Genna,

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Apport de la chimie minérale pour la classification métallogénique, territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, Québec 381 000 $ Martin Grenon,

Université Laval Performances des chantiers miniers : caractérisation, conception, réalisation et rétro-analyse 190 500 $ Ali Khosravanipour Mostafazadeh,

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Élimination efficace de l'ammoniac des eaux souterraines minières par la technologie zéolite 380 886 $ Claude Lamy Morissette,

Cégep de Thetford Gestion écoresponsable des résidus miniers amiantés par l'optimisation des outils de caractérisation 381 000 $ Cassandre Lazar,

Université du Québec à Montréal (UQAM) Les mines abandonnées détiennent-elles la clé de la restauration? 381 000 $ Julien Maître,

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Automatisation de l'analyse pétrographique des lames minces et des carottes de forage à l'aide de la segmentation et des LLMs (Modèles de langage de grande échelle) 381 000 $ Catherine Mulligan,

Université Concordia Application des agents tensio-actifs biologiques pour la récupération des minéraux critiques des résidus alcalins* 381 000 $ Jacopo Profili,

Université du Québec à Rimouski (UQAR) Réhabilitation des sites miniers : potentiel des semences traitées au plasma pour identifier celles à haut potentiel de permettre une croissance rapide 381 000 $ Bertrand Rottier,

Université Laval Caractérisation des enveloppes d'altération et de la distribution des co-produits critiques au sein du gisement de Gaspé Cu* 381 000 $ Sébastien Roy,

Université de Sherbrooke Étude fonctionnelle d'espèces indigènes à la fosse du Labrador et leur potentiel en restauration minière durable 381 000 $ Agus Sasmito,

Université McGill Décarbonisation de la pelletisation de fer à l'aide de la biomasse et de l'irradiation par micro-ondes 381 000 $ Renaud Soucy La Roche,

Institut national de la recherche scientifique (INRS) Évaluation du contexte géodynamique propice aux minéralisations en Ni-Cu-Co_EGP dans les suites anorthositiques de la Province de Grenville* 381 000 $ Vincent Van Hinsberg,

Université McGill Développement d'un échantillonneur de fluide en profondeur pour l'exploration des ressources 380 986 $ Vincent Van Hinsberg,

Université McGill La tourmaline : un outil pour identifier les vecteurs d'enrichissement en lithium des pegmatites LCT de la Baie-James* 380 981 $

Total : 6 867 378 $

* Projets portant sur l'extraction, la transformation et/ou le recyclage des MCS.

Les montants indiqués incluent le financement des projets de recherche et 27 % de frais indirects de recherche versés aux établissements gestionnaires (universités et collèges).

Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du conseil d'administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

