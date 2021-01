« Le Prix Sobey pour les arts soutient les pratiques artistiques locales et vise à joindre de jeunes artistes à travers le pays », a indiqué Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Chaque année, nous travaillons avec les jurés et les artistes pour améliorer la structure et l'impact du Prix. Pour sa vingtième année, nous sommes heureux d'annoncer que nous augmentons le Prix de la liste préliminaire à 10 000 $ pour chacun des vingt artistes de la liste, ce qui porte le Prix total à 400 000 $. Nous attendons avec impatience le retour de l'exposition au Musée des beaux-arts du Canada cet automne. »

La structure d'attribution de 2021 sera :

100 000 $ au grand gagnant

25 000 $ à chacun des quatre autres finalistes

10 000 $ chacun des 20 finalistes de la liste préliminaire

Les cinq artistes finalistes feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne 2021. Un jury indépendant composé de conservateurs de cinq régions (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, et Côte Ouest et Yukon), ainsi qu'un juré international, superviseront le processus de sélection.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au vendredi 5 mars 2021. Le MBAC acceptera les candidatures d'agents, d'artistes, et d'institutions reconnus. Le MBAC accusera réception du dossier de candidature par courriel.

ÉCHÉANCE DES MISES EN CANDIDATURE : Le vendredi 5 mars 2021 avant 18 heures HNE

VEUILLEZ POSTER LES CANDIDATURES À L'ADRESSE SUIVANTE :



Candidatures au Prix Sobey pour les arts 2020

À l'attention du Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

C.P. 427, Succursale A

Ottawa (Ontario) K1N 9N4

VEUILLEZ TRANSMETTRE LES CANDIDATURES PAR COURRIEL À :

[email protected]

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 pour perpétuer l'œuvre du défunt Frank H. Sobey, entrepreneur et homme d'affaires, fervent collectionneur d'art canadien. Créé en 2002, le Prix Sobey pour les arts est rapidement devenu le prix le plus important en art contemporain canadien. Le Prix Sobey pour les arts, remis chaque année à des artistes de 40 ans et moins, met de l'avant un grand nombre de créateurs émergents parmi les plus prometteurs au pays.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'art indigène contemporain au monde, de même que la plus prestigieuse collection d'art historique et contemporain canadien et européen du XIVe au XXIe siècle. Depuis sa fondation en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'œuvres d'art pour tous les Canadiens.

Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

