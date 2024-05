Vingt organisations ont été appuyées pour se rétablir des conséquences de l'ouragan Fiona et mieux se préparer pour de futures intempéries.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - L'ouragan Fiona a causé des dommages importants dans l'ensemble du Canada atlantique et dans l'est du Québec. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en œuvre en 2022 le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona (FROF), une initiative de 300 M$, pour soutenir les collectivités et les entreprises locales touchées par la tempête et aider les efforts de rétablissement à long terme. Au Québec, le Fonds a été coordonné par DEC qui, grâce à son expertise et l'appui de son réseau de partenaires locaux, a permis aux sinistrés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine de bénéficier d'une aide pour se rétablir et mieux se préparer pour de futures intempéries.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles‑de-la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, profite de sa présence aux Îles‑de-la‑Madeleine pour annoncer, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des investissements effectués par DEC dans le cadre du FROF.

Ainsi, 7 694 078 $ ont été accordés à 20 organisations : 16 des Îles‑de‑la‑Madeleine et 4 de la Gaspésie. Ces appuis ont permis de répondre à leurs besoins immédiats afin qu'elles se remettent plus rapidement des conséquences de l'ouragan et de mettre en œuvre des mesures pour réduire leur vulnérabilité à de futures catastrophes naturelles.

En Gaspésie, quatre administrations municipales ont bénéficié de l'aide financière de DEC. Il s'agit des villes de : Gaspé, Percé, Carleton‑sur‑Mer et Chandler.

Aux Îles‑de-la‑Madeleine, les organisations bénéficiaires sont : la Municipalité des Îles‑de-la‑Madeleine, le Club nautique du Chenal, la Fabrique de la paroisse de Saint‑Pierre-de‑La Vernière, la Corporation de développement portuaire de la Baie du Cap‑Vert, la Moule du Large, Les moules de culture des Îles, le Club nautique de Cap‑aux‑Meules, les Bijoux Belle et Nathan, le Club vacances « Les Îles » ‒ Auberge la Salicorne, la Corporation du Parc de Gros‑Cap, le Musée de la mer, le Camping Le Barachois, La Fille de la Mer, savonnerie artisanale, les Fruits de mer Madeleine, l'Anse aux herbes et le Motel l'Archipel.

Le complément d'information sur les 20 projets appuyés dans le cadre de ce Fonds est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada a été là pendant les moments difficiles et a maintenu son engagement à maximiser les retombées positives du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, qui est essentiel pour aider le Canada atlantique et l'est du Québec à se rétablir, à se restaurer et à se reconstruire afin de se protéger contre les futures catastrophes naturelles.

Citations

« J'ai pu voir de mes yeux les dommages causés par l'ouragan Fiona. J'ai aussi pu constater le dévouement et la résilience des résidents de la Gaspésie et des Îles‑de-la‑Madeleine. Notre gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec les entreprises, les organisations et les communautés aux prises avec les conséquences dévastatrices de l'ouragan. Grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, nous avons pu aider les gens de l'est du Québec à reconstruire et à relancer les économies régionales. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles‑de-la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« La reconstruction suivant une catastrophe naturelle aussi importante que l'ouragan Fiona peut sembler une tâche insurmontable. C'est pourquoi nous répondons présent pour appuyer les organisations toujours touchées par l'ouragan. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, nous nous assurons non seulement d'offrir le soutien nécessaire au rétablissement des communautés de la Gaspésie et des Îles‑de-la‑Madeleine, mais aussi de les aider à mieux affronter de futurs désastres naturels. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Le 4 octobre 2022, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona fournirait 300 millions de dollars pour soutenir les collectivités, les entreprises et les organisations locales touchées par l'ouragan et pour contribuer aux efforts de rétablissement à long terme.

Au Québec, le Fonds a été coordonné par DEC, qui a travaillé avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour évaluer les besoins de rétablissement et y répondre.

L'aide de DEC visait à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les collectivités de l'est du Québec (Gaspésie et Les Îles-de-la-Madeleine) qui ont été directement touchées par la tempête ainsi qu'à contribuer aux efforts de rétablissement et à la reprise de l'activité économique.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine TorresAttachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]