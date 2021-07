Ottawa investit plus de 2 M$ pour soutenir les PME de la mode et du vêtement

Vestechpro, le Groupe CTT et mmode pourront rehausser la compétitivité et assurer la pérennité des entreprises du secteur du textile en stimulant l'innovation.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Montréal et la Montérégie comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, ont annoncé aujourd'hui des appuis financiers totalisant 2 052 046 $ à Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en habillement, au Groupe CTT, centre de transfert de technologie, et à mmode, la Grappe métropolitaine de la mode.

Les contributions se détaillent comme suit :

Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en habillement est un centre collégial de transfert de technologie affilié au cégep Marie-Victorin qui propose des services de soutien à l'innovation et à la R-D, de transfert technologique, de formation, de perfectionnement et de diffusion d'information stratégique à des entreprises et à des organismes qui œuvrent dans l'industrie de l'habillement. L'organisme bénéficie d'une contribution non remboursable de 1 251 040 $ qui lui permettra d'acquérir des équipements technologiques de pointe spécialisés et complémentaires à son parc d'équipements existant afin de venir en aide aux PME du Grand Montréal et du Québec dans leurs projets de recherche appliquée et de développement expérimental en habillement. Ce projet mènera à la création de 4 emplois.





Situé à Saint-Hyacinthe , le Groupe CTT, un centre multiservice qui appuie le développement des entreprises du secteur du textile, soutient le développement, la production, l'utilisation et la commercialisation de textiles, géosynthétiques, et autres matériaux flexibles à valeur ajoutée. L'organisme a bénéficié d'une contribution non remboursable de 601 006 $ pour acquérir et installer des équipements dans le cadre d'un projet qui vise l'innovation et le transfert technologique permettant le rehaussement de la performance des entreprises québécoises et canadiennes du secteur du textile et d'assurer leur pérennité.





mmode, la Grappe métropolitaine de la mode est un OBNL qui a pour objectif de créer des synergies d'affaires et de stimuler l'innovation afin d'améliorer la compétitivité et de contribuer à la croissance de l'industrie québécoise de la mode. L'OBNL bénéficiera d'une contribution non remboursable de 200 000 $, qui s'ajoute à un soutien initial de 600 000 $ annoncé en 2018. Cet appui servira à la poursuite, en 2021, de la structuration du réseau de la grappe, un projet qui vise aussi à favoriser le rayonnement de l'industrie de la mode québécoise, stimuler l'innovation, permettre aux PME innovantes du secteur de commercialiser leurs produits et services à l'international et rehausser leur compétitivité.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Aider les entreprises à croître et innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi, à travers notre plan de relance pour une économie plus forte, nous apportons notre soutien à ces trois organismes dont le succès fait rayonner non seulement la région du Grand Montréal, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir un pays plus fort, résilient et prospère alors que nous sortons lentement de la crise causée par la pandémie. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Grâce à la vaccination qui avance rapidement, on peut maintenant mettre la pédale à fond pour relancer notre économie. On a un plan pour bâtir une économie plus verte, plus novatrice, parce c'est comme ça qu'on crée des emplois payants. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en appuyant les PME du secteur de la mode et du vêtement. On crée des bons emplois pour les familles de Montréal et de la Montérégie. »

L'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC et du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La contribution non remboursable additionnelle accordée à mmode, la Grappe métropolitaine de la mode est conditionnelle à la signature d'une entente entre DEC et l'organisme.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

