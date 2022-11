Les organismes sélectionnés distribueront le Fonds de relance des services communautaires aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif

OTTAWA, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont à l'avant-scène lorsqu'il est question de répondre aux besoins des communautés, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. Toutefois, bon nombre d'entre eux peinent à s'en remettre et à adapter leurs services aux besoins changeants des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que la Société canadienne de la Croix-Rouge, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada avaient été choisis pour distribuer le financement visant à aider un large éventail diversifié d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif à s'adapter et à se moderniser, pour qu'ils puissent soutenir la relance après-pandémie dans les communautés d'un bout à l'autre du pays.

Le Fonds de relance des services communautaires représente un investissement unique de 400 millions de dollars qui aidera les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à acquérir les outils dont ils ont besoin pour s'adapter et se moderniser aux défis auxquels est confronté ce secteur à la suite de la pandémie. Après un appel de propositions, les financeurs nationaux ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à effectuer une distribution à grande échelle de l'argent dans tout le secteur et à travailler de manière collaborative et efficace pour administrer le Fonds. Ils seront responsables d'évaluer les demandes reçues des organismes de bienfaisance et sans but lucratif et de distribuer les fonds.

Depuis le début de la pandémie, les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont confrontés à une demande accrue de leurs services, à une réduction de leurs revenus, à une diminution des dons de bienfaisance en raison de l'augmentation du coût de la vie, et à un besoin accru d'utiliser des outils numériques pour adapter et moderniser leurs activités.

Les fonds fournis par le Fonds de relance des services communautaires aidera les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à investir dans leur propre capacité organisationnelle, afin de :

adapter leur mode de prestation des services pour répondre aux besoins du personnel et des bénévoles;

acheter du matériel, comme des ordinateurs et des logiciels;

créer de nouvelles façons de travailler, comme de nouvelles approches de collecte de fonds;

offrir un soutien au personnel et aux bénévoles, par exemple de la formation, des mesures de soutien en santé mentale et des mesures favorisant le bien-être;

élaborer des plans en vue de recevoir du financement de diverses sources.

Grâce aux fonds fournis par le Fonds de relance des services communautaires, les organismes de bienfaisance et sans but lucratif seront mieux outillés pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la durabilité des services communautaires qu'ils fournissent.

Les financeurs nationaux travaillent avec diligence pour établir le processus de demande et faire la promotion du Fonds auprès de diverses communautés au Canada. Le processus de demande devrait être lancé le 6 janvier 2023. Pour en savoir plus, visitez le site Web des financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires.

Citations

« Le gouvernement est favorable à un modèle de croissance économique plus inclusif qui crée des possibilités pour tout le monde au Canada, alors que se poursuit la relance à long terme du Canada après la pandémie de COVID-19. Le Fonds de relance des services communautaires renforcera la capacité des organismes de bienfaisance et sans but lucratif pour qu'ils fournissent des services et des ressources là où ils seront le plus utiles. Grâce à leurs liens solides avec les organisations locales, les financeurs nationaux feront en sorte que les fonds seront distribués efficacement aux organismes qui offrent des services à la communauté d'un bout à l'autre du Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« La Croix-Rouge canadienne félicite la ministre Gould et le gouvernement du Canada pour cet important investissement visant à soutenir les Canadiens. À la grandeur du pays, les organismes de bienfaisances et à but non lucratif font un travail essentiel pour répondre aux besoins de certaines des personnes les plus vulnérables. Ce travail important continue de démontrer le pouvoir de l'humanité pendant ce qui a été une période prolongée de défis et de relance. »

- Le président et chef de la direction de la Société canadienne de la Croix-Rouge, Conrad Sauvé

« Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif sont au cœur des communautés, créant un sentiment d'appartenance d'un océan à l'autre. Par l'entremise du Fonds de relance des services communautaires, les fondations communautaires locales sont fières d'avoir l'occasion d'appuyer ce travail important, alors que nous bâtissons collectivement un avenir plus juste et équitable axé sur la communauté. Cet investissement du gouvernement du Canada arrive à un moment critique où les communautés de partout au pays unissent leurs efforts pour se rebâtir de l'isolement créé par la pandémie de COVID-19. »

- La présidente de Fondations communautaires du Canada, Andrea Dicks

« Le Fonds de relance des services communautaires permettra aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui desservent nos diverses communautés d'adapter et de renouveler leurs programmes et services et d'investir dans l'avenir de leurs organismes, de leur personnel et de leurs bénévoles. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la ministre Gould d'avoir entendu et répondu à l'appel du secteur en faveur d'un investissement dans nos organismes de services communautaires essentiels. »

- Le président-directeur général de Centraide United Way Canada, Dan Clement

Les faits en bref

Le Fonds de relance des services communautaires s'appuie sur la réussite du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, doté de 350 millions de dollars, grâce auquel le gouvernement a financé plus de 11 570 projets destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

À titre de financeurs nationaux du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, la Société canadienne de la Croix-Rouge, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada ont démontré leur capacité à distribuer du financement au secteur caritatif et sans but lucratif d'une manière juste, efficace et efficiente.

et Centraide United Way Canada ont démontré leur capacité à distribuer du financement au secteur caritatif et sans but lucratif d'une manière juste, efficace et efficiente. Plus de la moitié des organismes sans but lucratif ont déclaré avoir généré moins de revenus en 2021 par rapport à 2019, et près du quart disent que leurs revenus ont diminué de 25 % ou plus, selon l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises.

près du quart disent que leurs revenus ont diminué de 25 % ou plus, selon l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises. Le Fonds de relance des services communautaires a d'abord été annoncé dans le budget de 2021 et était doté de 400 millions de dollars afin d'aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à s'adapter et à se moderniser pour qu'ils puissent soutenir la relance après-pandémie dans les communautés.

