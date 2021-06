Opération haute vitesse - Une somme de 21,65 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 2 500 foyers au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 21,65 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 2 560 foyers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean auront accès aux services Internet haute vitesse de Bell d'ici septembre 2022.

Le lieutenant du Québec et leader du gouvernement du Canada à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, M. Pablo Rodriguez, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, la ministre du Revenu national et députée fédérale de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, le député de Dubuc, M. François Tremblay, ainsi que le directeur des affaires gouvernementales chez Bell, M. Charles Gosselin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Bell recevra une somme de 18,44 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 2 560 foyers. La valeur totale du projet s'élève à 21,65 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC

du Domaine-du-Roy : MRC du Fjord-du-Saguenay : Chambord La Doré Mashteuiatsh Roberval Sainte-Hedwidge Saint-Félicien Saint-François-de-Sales Saint-Prime Saint-David-de-Falardeau Saint-Honoré

Au cours des prochaines semaines, Bell procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« Plus que jamais, l'accès à Internet haute vitesse dans nos régions est nécessaire pour nos entrepreneurs, pour nos familles et pour nos enfants. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça à la même ampleur que le grand mouvement pour l'électrification le siècle dernier. On est très fier qu'Ottawa et Québec fassent équipe pour fournir un accès à Internet à haute vitesse à tous les Québécois d'ici septembre 2022. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec, leader du gouvernement du Canada

à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« Il s'agit d'une importante annonce pour notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre gouvernement s'est engagé à offrir l'accès à Internet haute vitesse partout au Québec d'ici septembre 2022. Les nouvelles façons de faire avec le télétravail nous permettent de constater l'importance d'une couverture optimale de ce service devenu essentiel partout en région. Nous pouvons le dire, l'objectif sera bientôt atteint! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« L'Opération haute vitesse Canada-Québec marque une avancée majeure dans le dossier Internet au Québec. Grâce à ce partenariat Ottawa-Québec, qui réunit aussi les fournisseurs Internet, nous allons faire tomber les barrières numériques avec lesquelles nous avons dû composer depuis notre arrivée au gouvernement. Ensemble, nous allons nous assurer que chaque foyer et chaque entreprise de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée fédérale

de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec Bell, des infrastructures à la fine pointe de la technologie seront déployées dans les MRC du Domaine du Roy et du Fjord-du-Saguenay, ce qui garantira l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Je me réjouis de l'annonce des projets de Bell pour le comté de Roberval aujourd'hui. Tel que promis par notre gouvernement, le Québec sera branché à Internet haute vitesse d'ici la fin septembre 2022. L'accès à Internet est primordial pour le développement de notre région, pour l'attractivité et la rétention de la main d'œuvre, pour l'accès à la formation à distance et pour que nos entreprises puissent elles aussi rayonner à l'international. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Afin d'améliorer la couverture Internet en milieu rural pour nos familles et pour nos entrepreneurs, différents programmes gouvernementaux se sont succédé au cours des dernières années. Aujourd'hui, pour la première fois, un gouvernement fait le choix responsable d'investir à la hauteur des besoins de nos communautés. Nous allons atteindre cet objectif ambitieux de brancher tous les foyers d'ici septembre 2022. Je me réjouis évidemment de cette première annonce, qui confirme l'engagement de Bell à servir tous les domiciles des municipalités de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Honoré. Toutes nos municipalités du grand Dubuc seront couvertes par le programme Opération haute vitesse. D'autres annonces sont à venir d'ici peu en ce sens. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Bell est fière de collaborer avec les gouvernements du Québec et du Canada et d'ouvrir la voie dans ce chantier historique pour le Québec afin de permettre à plus de foyers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir accès au service Internet rapide et fiable de Bell. C'est aussi en tant que propriétaire d'infrastructure que nous participons à l'effort collectif afin de brancher un maximum de Québécois à l'Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie. Nous sommes déterminés à transformer la façon dont les Québécoises et Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales chez Bell

Faits saillants :

L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent du Budget 2021.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613 295-8123, [email protected] ; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, Cell. : 581 994-2663, [email protected] ; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, Cell. : 819 212-0459 ; Caroline Audet, Gestionnaire principale pour les relations avec les médias, Bell, 514 391-9794, [email protected]|

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/