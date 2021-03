Le rendez-vous des leaders de demain

Le sommet One Young World est un événement annuel de trois jours qui réunit des milliers de jeunes à l'avenir prometteur, en provenance de plus de 190 pays et issus de multiples domaines professionnels. Il propose une riche programmation de conférences inspirantes offertes par des sommités influentes du secteur humanitaire, de la sphère politique et du monde des affaires.

Son objectif est d'outiller les participants afin de maximiser l'impact social de leurs initiatives professionnelles ou personnelles tout en partageant les meilleures pratiques en matière de développement durable. À la fin de l'événement, ces participants sont nommés Ambassadeurs One Young World et intègrent un réseau international qui les aide à accélérer et à optimiser la réalisation de leurs initiatives.

Une candidature soutenue par les jeunes leaders de Montréal

Le processus de candidature de Montréal pour confirmer la tenue du sommet One Young World a débuté en 2019 et a bénéficié du soutien d'un comité de 42 jeunes leaders et représentants des intérêts de la jeunesse à l'occasion d'une rencontre de démarrage.

Impressionné par la collaboration entre les différents acteurs de son écosystème touristique, l'organisme One Young World a identifié Montréal comme finaliste avec les villes de San José, Belfast, São Paulo, Kigali, Dubai et Monterrey (Mx). Une opération charme s'ensuivit lors de la visite des représentants de l'organisation dont les bureaux sont situés à Londres.

La démarche visait initialement de trouver un lieu pour la tenue de leur événement en 2022 ou 2023, mais la pandémie a repoussé les plans d'un an. Au final, le processus a couronné Montréal ville hôte du sommet One Young World en 2024, une sélection justifiée par la place et les opportunités qu'elle offre aux jeunes, par ses valeurs de diversité et d'inclusion ainsi que par ses engagements en développement durable. La ville de Belfast a, quant à elle, remporté l'édition de 2023.

Citations

« La confirmation du sommet One Young World au Palais des congrès démontre que malgré les impacts de la pandémie, Montréal est encore une destination convoitée pour y tenir des événements d'envergure. La collaboration entre les intervenants, la créativité de notre offre et l'identité de notre métropole nous placent en excellente posture pour la reprise des affaires. »

- Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques du Palais des congrès de Montréal

« La collaboration extraordinaire de la communauté des affaires de Montréal avec les équipes de Tourisme Montréal et du Palais des congrès a été récompensée aujourd'hui par l'octroi du sommet One Young World de 2024 à notre ville. Non seulement cet événement génèrera des retombées touristiques majeures pour notre métropole, mais il aura aussi un impact social important pour les jeunes montréalais et les entreprises qui les soutiennent. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Belfast et Montréal sont des villes effervescentes et nous avons hâte de tenir nos prochains sommets dans ces importants pôles culturels. La dernière année a été ébranlée par de grands bouleversements, mais a également été ponctuée par des moments inspirants marqués par l'activisme, la force et l'engagement. Les jeunes leaders de partout sur la planète sont tout désignés pour nous guider à travers cette crise et vers un avenir meilleur.

Nos prochaines destinations, Belfast et Montréal, partagent la volonté d'attirer les talents du monde entier ainsi que la détermination de propulser les idées innovantes et ambitieuses dont nous aurons besoin. Alors que nous voyons l'avenir de One Young World se dessiner, nous sommes ravis d'annoncer que Belfast et Montréal seront nos prochaines villes hôtes. »

- David Jones, cofondateur de One Young World

