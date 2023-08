Avec AchatsExtra Avion Récompenses, les Canadiens peuvent maintenant économiser encore plus lors de leur magasinage grâce aux offres et aux remises en argent de plus de 2 400 détaillants.

TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - Avion Récompenses et son extension de magasinage exclusive, AchatsExtra Avion Récompenses (« AchatsExtra »), sont maintenant offerts à tous les Canadiens, quel que soit l'établissement où ils font leurs opérations bancaires ou leurs achats. Cette extension, qui offre souplesse et économies inégalées, modifie fondamentalement la façon dont le programme de récompenses offre ses avantages à ses membres. AchatsExtra est un assistant de magasinage novateur et primé qui élimine le besoin de faire la chasse aux occasions en présentant à ses membres les offres de plus de 2 400 détaillants, soit plus que toute autre plateforme d'économies du Canada.

« RBC est un chef de file en matière de programme de fidélisation depuis plus de 20 ans. En donnant accès à Avion Récompenses à tous les Canadiens, nous passons d'un programme classique à la plus complète expérience de récompenses au pays, déclare Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nous avons effectué d'importants investissements pour transformer Avion Récompenses en une plateforme novatrice qui fournit une valeur unique aux Canadiens tout au long de leur expérience d'achat. »

Introduction d'Avion Récompenses Sélect et d'AchatsExtra

Tous les Canadiens admissibles peuvent maintenant s'inscrire au plus récent niveau d'adhésion du programme Avion Récompenses : Avion Récompenses Sélect, et ce, gratuitement. Ses membres peuvent trouver sur-le-champ les meilleures occasions lorsqu'ils magasinent en activant AchatsExtra dans l'appli mobile Avion Récompenses (pour iOS Safari) ou dans leur navigateur Web.

« Nous sommes heureux d'offrir AchatsExtra à tous les Canadiens, précise Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiements des commerçants, à RBC. Il s'agit d'un élément important de notre programme transformé : nos membres n'ont plus à choisir entre rabais, remises en argent et points. Les membres du programme peuvent maintenant accéder à tous ces avantages en un seul endroit et avec plus de commerçants et de marques que tout autre programme de fidélisation. »

Et ce n'est pas tout : d'autres caractéristiques et fonctions seront bientôt proposées aux membres Avion Récompenses Sélect, y compris la possibilité d'accumuler des points, de faire des réservations de voyage et de profiter d'offres en magasin quand ils lient une carte de paiement à la plateforme.

Les Canadiens qui détiennent un produit RBC admissible continueront de disposer d'encore plus d'avantages grâce aux deux niveaux supplémentaires du programme : Avion Récompenses Distinction et Avion Récompenses Élite. Pour en savoir plus sur le programme Avion Récompenses, allez à avionrewards.com.

« Avec notre proposition de valeur de service de voyage de premier plan, notre groupe exhaustif de partenaires du secteur détail, et nos caractéristiques et capacités de paiement novatrices, nous continuons d'offrir la meilleure et la plus importante expérience de fidélisation à nos membres, affirme M. Vivekanandan. L'accès universel au programme Avion Récompenses grâce à notre nouveau niveau Sélect représente une étape phare nous aidant à offrir une valeur pertinente et inégalée à tous les Canadiens. D'autres nouvelles emballantes vous seront transmises dans les mois à venir. »

Pour adhérer au programme Avion Récompenses, allez à avionrewards.com ou téléchargez l' appli mobile Avion Récompenses .

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre de la marchandise ou de généreuses récompenses. Son extension de magasinage exclusive AchatsExtra permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, leur faisant gagner temps et argent directement en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre des réservations de vol avec n'importe quelle compagnie aérienne pour n'importe quelle date, ainsi que des cartes de crédit Avion et des services de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrewards.com .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

