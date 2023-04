Offensive de transformation numérique - Près de 37 M$ pour accélérer le virage numérique des entreprises québécoises

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit son Offensive de transformation numérique (OTN) en accordant des aides financières totalisant près de 37 millions de dollars pour soutenir quatorze projets qui permettront de sensibiliser environ 65 000 entreprises à l'importance de prendre le virage numérique. Ces contributions gouvernementales serviront aussi à en accompagner plus de 7 000 dans la transformation de leurs processus d'affaires.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les quatorze projets (décrits à l'annexe 1) représentent des investissements de plus de 109 millions de dollars et touchent à différents secteurs comme le commerce de détail, l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, le tourisme, les sciences de la vie et la culture.

La poursuite de l'OTN a d'ailleurs été confirmée, dans le budget 2023-2024, avec un appui supplémentaire de 50 millions de dollars d'ici 2025.

« La transformation numérique de nos entreprises est essentielle pour assurer leur croissance et augmenter notre productivité. La numérisation s'avère nécessaire pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, d'où l'importance de ce déploiement. Avec nos nouveaux partenaires, on vient couvrir de nouveaux secteurs, et le dernier budget nous octroie les sommes nécessaires pour continuer dans cette voie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À ce jour, 3 200 commerçants montréalais sont inscrits sur la plateforme Envoi, ce qui a permis la livraison de 343 000 colis seulement pour l'an dernier, dont 20 000 sans production de GES. Le Conseil québécois du commerce de détail est fier de pouvoir étendre cette opportunité à tous les détaillants du Québec grâce à ce financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. De plus, ce projet s'inscrit dans le virage numérique actuel. »

Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

« Grâce à cette aide financière, l'Usine Bleue agit comme un vecteur d'accélération incontournable pour l'automatisation de nos entreprises manufacturières. Les PME ont besoin de nouveaux relais de transformation adaptés à leur réalité pour contrer les effets de la pénurie de main-d'œuvre sans cesse croissante. Notre approche d'accompagnement neutre permet à nos PME une meilleure prise de décision afin d'éviter les erreurs d'inexpérience durant la phase préliminaire d'un projet d'automatisation. L'Usine Bleue permet également de découvrir tous les avantages de se transformer plus rapidement en collaborant avec notre talent local. En effet, nous souhaitons ainsi éviter aux PME de chercher des solutions à l'international, alors qu'il existe des moyens et des équipements d'automatisation aussi performants fabriqués et intégrés par nos grands génies québécois. En se transformant ainsi dans nos cellules neutres de l'Usine Bleue, les PME manufacturières, tout comme les fournisseurs, développeront plus de valeur, ce qui profitera directement à l'économie du Québec. »

Carl Fugère, président-directeur général du Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI)

Favoriser l'achat local

Parmi les organisations soutenues, le CQCD reçoit 900 000 $ pour favoriser l'achat local en étendant l'initiative Envoi Montréal à l'ensemble du Québec. Ce projet mise, entre autres, sur la réduction des frais de colis pour les détaillants, la réduction des gaz à effet de serre (GES) lorsque c'est possible et la priorisation de la livraison locale. Le CQCD fera connaître la plateforme Envoi aux MRC, aux municipalités et aux autres organisations de détaillants et commerçants et les accompagnera dans son intégration. D'une valeur de 1,8 million de dollars, le projet Envoi Québec permettra de sensibiliser 8 750 entreprises à la transformation de leurs processus d'affaires et d'en accompagner 3 500 autres dans cette démarche.

Encadrer le virage numérique à la ferme

Grâce à un appui de 1 million de dollars, Sollio Groupe coopératif, la plus importante coopérative agricole du Québec, mettra en place un programme d'accompagnement en technologies pour les entreprises agricoles, par l'entremise de sa division Sollio Agriculture. Celles-ci auront accès à des outils et à des conseils d'experts en produits numériques pour faciliter l'adoption et l'utilisation des technologies liées à la plateforme AgConnexion. La coopérative prévoit sensibiliser 15 000 entreprises et en accompagner 430 dans leur virage grâce à ce projet d'une valeur de 2,5 millions de dollars.

Encourager la transition des entreprises manufacturières

L'initiative Productivité Performance de PROMPT offrira une expertise en innovation aux entreprises manufacturières québécoises pour la réalisation de projets en transformation numérique. Bénéficiant d'une aide gouvernementale de 10 millions de dollars, le projet couvre trois axes : la sensibilisation, l'accompagnement-conseil entourant le cycle d'un projet d'innovation manufacturière et l'accompagnement technologique. D'une valeur de près de 27 millions de dollars, cette initiative permettra de sensibiliser 5 000 entreprises et d'en soutenir 40 dans leur transformation.

Guider les entreprises dans leurs projets d'automatisation

Le REAI offrira, grâce à une aide gouvernementale de 1 million de dollars, un programme d'accompagnement neutre pour l'élaboration d'un cahier de projet d'automatisation préliminaire. D'une valeur de 2 millions de dollars, cette initiative vise une meilleure gestion des risques inhérents à la planification et à l'implantation de tout projet d'automatisation. Il se veut un complément à la plateforme collaborative Usine Bleue, qui valorise le jumelage entre les industriels et les fournisseurs québécois de solutions d'automatisation à l'intérieur de cellules de transformation collaboratives.

Appui à dix autres organisations

Le gouvernement appuie aussi l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (2 168 250 $), le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (4 000 000 $), Événements Attractions Québec (2 000 000 $), le Réseau SDG Innovation de l'École de technologie supérieure (5 000 000 $), Sécurité Recherche et Innovation, In-Sec-M (3 535 750 $), le Centre d'intégration et d'expertise en technologies d'expérience client (498 600 $), le groupe MISA (4 878 462 $), Inno-centre (1 000 000 $), Montréal InVivo (253 980 $) et Sporobole (678 000 $).

Ces aides financières permettront de soutenir des projets et des activités de sensibilisation et d'accompagnement selon les besoins ciblés par les organisations.

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a lancé l'OTN en mars 2021 pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Puisque le dernier budget prévoit 50 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre l'OTN, les investissements gouvernementaux atteindront 240 millions de dollars d'ici 2025.

Les quatorze projets annoncés aujourd'hui s'intègrent à un total de 35 initiatives soutenues par le gouvernement du Québec et permettront de sensibiliser plus de 160 000 entreprises et d'en accompagner près de 19 000 grâce à des aides financières totalisant 147,5 millions de dollars.

Annexe 1 -Tableau sommaire des projets

Projets OTN financés par décret et par le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS) Organismes porteurs Entreprises sensibilisées Entreprises accompagnées Coût total du projet ($) Subvention MEIE ($) Contribution totale MEIE Initiative Trans Num Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) 1 230 150 4 359 000 2 168 250 2 168 250 Soutien des entreprises collectives dans leur virage numérique (avenant) Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 600 575 10 000 000 4 000 000 8 000 000 Programme Soutien au virage numérique des activités, attractions et événements touristiques québécois (avenant) Événements Attractions Québec 2 700 360 9 059 000 2 000 000 3 500 000 Programme de transfert de technologie et de connaissances vers l'industrie du réseau interuniversitaire québécois pour l'innovation intelligente, numérique et durable (avenant) École de technologie supérieure (ÉTS) - Réseau SDG Innovation 300 60 11 200 000 5 000 000 5 600 000 Initiative Productivité Performance PROMPT 5 000 40 26 953 200 10 000 000 10 000 000 Service de sensibilisation et d'accompagnement des PME québécoises à la cybersécurité et à la protection des renseignements personnels Sécurité Recherche et Innovation, In-Sec-M 30 000 1 500 6 729 750 3 535 750 3 535 750 Transformation numérique des librairies du Québec Centre d'intégration et d'expertise en technologies d'expérience client (CIETECH) 300 136 2 511 000 498 600 498 600 Envoi Québec - Favoriser l'achat local Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) 8 750 3 500 1 800 000 900 000 900 000 Projet Vortex : prendre une position concurrentielle sur le marché minier (avenant) Mines, innovations, solutions et applications (MISA) 45 20 27 026 614 4 878 462 10 294 512 Plan d'affaires - Entreprises en phase de commercialisation (reconduite de projet) Inno-centre S. O. 56 2 854 384 1 000 000 1 000 000 Offensive de transformation numérique pour le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé Montréal InVivo 350 35 510 000 253 980 253 980 Accompagnement dans l'élaboration d'un cahier de projet d'automatisation Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI) 1 000 130 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Sensibiliser et encadrer le virage numérique à la ferme Sollio 15 000 430 2 500 000 1 000 000 1 000 000 Virage numérique culturel québécois Sporobole 400 100 1 540 000 678 000 678 000 Total général 65 675 7 092 109 042 948 36 913 042 48 175 112

