Offensive de transformation numérique - Plus de 23,6 M$ à Inno-centre pour accompagner 700 entreprises dans leur virage numérique

QUÉBEC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), une contribution financière de 23 624 964 $ à Inno-centre pour soutenir la poursuite de son projet d'accompagnement Conseils d'affaires aux PME innovantes de toutes les régions du Québec, amorcé en 2021.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Par l'entremise de cette initiative, évaluée à plus de 53,3 millions de dollars, Inno-centre prévoit accompagner 700 PME de partout au Québec dans l'évaluation et le développement de leurs stratégies d'affaires et leurs démarches de transformation numérique en vue d'accélérer leur croissance. Les entreprises ciblées pourront ainsi profiter de services-conseils de qualité, offerts par Inno-centre et ses partenaires professionnels et financiers, afin de réussir leur virage numérique, de maximiser leur productivité et d'améliorer leur compétitivité.

Citation :

« En soutenant la poursuite du projet d'Inno-centre, on crée les conditions gagnantes pour que plus d'entreprises québécoises prennent le virage numérique. C'est une transformation nécessaire pour augmenter la productivité dans toutes nos régions. Déjà, on constate qu'un échantillon d'entreprises accompagnées dans le cadre de cette initiative a vu sa productivité accroître de 22 %. On doit continuer dans cette voie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Inno-centre accompagne les PME innovantes dans la réalisation de leurs projets de croissance et de transformation numérique. Fort de plus de trente années d'expérience en services-conseils, l'organisme propose aux PME une approche globale et structurée, qui inclut la planification stratégique, la revue des fonctions d'entreprise, les processus d'affaires et manufacturiers, les ressources humaines et la gestion de projet.

Rappelons qu'en mars 2021, une somme de 20 millions de dollars a été accordée par le gouvernement du Québec à Inno-centre pour soutenir la mise en place du projet d'accompagnement Conseils d'affaires aux PME innovantes de toutes les régions du Québec.

À cette même date, le gouvernement du Québec a lancé l'OTN pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes par un accompagnement spécialisé.

Puisque le dernier budget prévoit 50 millions de dollars supplémentaires pour la poursuite de l'OTN, les investissements gouvernementaux atteindront 240 millions de dollars d'ici 2025.

Jusqu'à maintenant, ce sont 191,5 millions de dollars qui ont été investis, grâce à l'OTN, pour appuyer plus de 35 initiatives. Celles-ci permettront de sensibiliser plus de 150 000 entreprises et d'en accompagner près de 20 000 dans leurs démarches de transformation numérique.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 438 777-3777 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]