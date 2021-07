GATINEAU, QC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) joue un rôle de premier plan dans la supervision du régime d'assurance-emploi, en collaboration avec Emploi et Développement social Canada (EDSC). Elle est chargée de contrôler et d'évaluer annuellement le régime d'assurance-emploi, ainsi que de garantir la transparence financière et la fixation des taux du régime.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé la nomination de Nancy Healey à titre de nouvelle commissaire des employeurs et la reconduite du mandat de Pierre Laliberté à titre de commissaire des travailleurs et travailleuses à la CAEC. Mme Healey est nommée pour un mandat de deux ans commençant le 26 juillet 2021, tandis que le mandat de M. Laliberté a été reconduit pour une période de trois ans commençant le 9 octobre 2020.

M. Laliberté a d'abord été nommé commissaire des travailleurs et travailleuses à l'automne 2016, à titre intérimaire, puis il a été nommé à ce poste pour un mandat de trois ans en 2017. Avant de servir les intérêts des travailleurs dans son rôle actuel, M. Laliberté a passé 20 ans auprès d'organisations syndicales telles que le Congrès du travail du Canada, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et le Syndicat des Métallos.

Mme Healey est une dirigeante de chambre primée ayant 20 ans d'expérience en leadership stratégique et novateur en qualité de défenderesse des entreprises. De 2008 à 2020, elle a été directrice générale de la Chambre de commerce de St. John's, où elle a aidé les entreprises à réussir en défendant leurs intérêts aux échelons municipal, provincial et fédéral.

Le commissaire des travailleurs et travailleuses et la commissaire des employeurs sont tous deux chargés de représenter les points de vue respectifs des personnes et des organisations qui sont visées par les programmes et les services d'EDSC, en particulier par le régime d'assurance-emploi. En consultant les intervenants, les commissaires sont à même de transmettre leurs préoccupations et leurs points de vue concernant l'administration des dispositions législatives applicables, l'élaboration de politiques et l'exécution des programmes.

Ces nominations font partie du processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil.

Faits en bref

La CAEC compte quatre membres. Le président et le vice-président sont, respectivement, le sous-ministre de l'Emploi et du Développement social et la sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada; tous deux représentent les intérêts du gouvernement. Le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs et travailleuses représentent les intérêts des employeurs et des travailleurs et travailleuses, respectivement.

Depuis plus de 75 ans, cet organisme tripartite comprend des représentants d'entreprises, des syndicats et du gouvernement du Canada .

. Le commissaire des travailleurs et travailleuses et la commissaire des employeurs sont nommés par le gouverneur en conseil. Ils ont pour mandat de représenter les groupes au nom desquels ils siègent et d'en être les porte-parole.

Commission de l'assurance-emploi du Canada

Pierre Laliberté - Biographie

Nancy Healey - Biographie

