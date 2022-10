OTTAWA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé la mise à jour de la composition des membres du Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance (CCSB).

Le CCSB est un forum de consultation qui permet au gouvernement du Canada d'ouvrir un dialogue constructif avec le secteur de la bienfaisance, de faire progresser les nouveaux enjeux liés aux organismes de bienfaisance, et de veiller à ce que le cadre réglementaire appuie le travail important que font les organismes de bienfaisance.

Le membre suivant, choisi parmi les membres actuels du Comité, s'acquittera d'un mandat de deux ans à titre de coprésidente du CCSB, à compter du 1er novembre :

Sheherazade Hirji, ancienne représentante résidente, Réseau Aga Khan de développement, Afghanistan

Pour assurer la continuité, les premiers coprésidents du Comité ont entamé des mandats d'un an, à compter du 1er septembre 2022, dans le cadre des rôles suivants,:

Bruce MacDonald , président-directeur général, Imagine Canada (coprésident de transition)

, président-directeur général, Imagine Canada (coprésident de transition) Hilary Pearson, ancienne présidente, Fondations philanthropiques Canada (ancienne coprésidente)

De plus, les membres suivants entameront un mandat de deux ans au sein du Comité le 1er novembre 2022 :

Althea Arsenault , gestionnaire du développement des ressources, Société d'inclusion économique et sociale, gouvernement du Nouveau-Brunswick

, gestionnaire du développement des ressources, Société d'inclusion économique et sociale, gouvernement du Nouveau-Brunswick Elisabeth Baugh , ancienne directrice générale, Cancer de l'ovaire Canada

, ancienne directrice générale, Cancer de l'ovaire Minnie Karanja , directrice des relations gouvernementales et des politiques publiques, Réseau pour l'avancement des communautés noires

, directrice des relations gouvernementales et des politiques publiques, Réseau pour l'avancement des communautés noires Kevin McCort, président et directeur général, Vancouver Foundation (nommé pour un deuxième mandat)

Les quatre nouveaux membres se joindront aux onze membres actuels du CCSB, dont le mandat est en cours. Veuillez consulter la page Web du CCSB pour prendre connaissance de la composition complète des membres et de leur biographie.

La ministre Lebouthillier tient également à reconnaître et à remercier les membres du Comité dont le mandat a pris fin le 31 août 2022 :

Peter Dinsdale , président et directeur général, YMCA Canada

, président et directeur général, YMCA Canada Arlene MacDonald , ancienne chef de la direction, Community Sector Council of Nova Scotia

, ancienne chef de la direction, Community Sector Council of Nova Scotia Andrea McManus, dirigeante principale de l'avancement, Banff Centre for Arts & Creativity, cofondatrice et avocate principale du ViTreo Group

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer la mise à jour de la composition du comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance, qui comprend un nouveau co-président sectoriel ainsi que des anciens et nouveaux membres. Les membres du comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance représentent un large éventail de perspectives et d'expertise. Ces personnes sont des leaders qui ont apporté une contribution importante au secteur de la bienfaisance au Canada. Je me réjouis des efforts soutenus du comité alors que nous continuons à travailler ensemble pour soutenir ce secteur vital. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national.

Faits en bref

Depuis 2019, le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance a entamé un dialogue constructif avec le secteur de la bienfaisance afin de faire progresser les nouveaux enjeux liés aux organismes de bienfaisance. À ce jour, ils ont publié trois rapports contenant une série de recommandations sur les enjeux importants et émergents auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance enregistrés.

contenant une série de recommandations sur les enjeux importants et émergents auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance enregistrés. Le gouvernement du Canada s'est engagé à répondre aux besoins du secteur de la bienfaisance et sans but lucratif du Canada , afin qu'il puisse continuer à apporter des contributions essentielles à l'édification d'une nation plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Les travaux continus du CCSB, ainsi que leurs recommandations à l'ARC et aux autres ministères, font l'objet d'un examen approfondi.

s'est engagé à répondre aux besoins du secteur de la bienfaisance et sans but lucratif du , afin qu'il puisse continuer à apporter des contributions essentielles à l'édification d'une nation plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Les travaux continus du CCSB, ainsi que leurs recommandations à l'ARC et aux autres ministères, font l'objet d'un examen approfondi. L'Agence a sollicité les candidatures d'un large éventail d'experts, de praticiens, de dirigeants des secteurs privés et sans but lucratif, ainsi que de membres de divers groupes, notamment les femmes, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. Une représentation accrue est importante pour que le travail effectué au sein du Comité reflète les divers besoins du secteur de la bienfaisance.

