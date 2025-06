OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) fait en sorte qu'il soit plus facile pour les nouveaux arrivants au Canada de demander des paiements de prestations et de crédits. Ils peuvent désormais présenter une demande en ligne, sans envoyer les formulaires par la poste. Il s'agit d'un moyen rapide et pratique de faire une demande.

Choisissez le formulaire qui vous convient

Demandez les paiements de prestations et de crédits, y compris tous les versements provenant de programmes provinciaux et territoriaux connexes, avant même de remplir votre déclaration de revenus pour la première fois.

Vous n'êtes pas certain des prestations et crédits auxquels vous avez droit? Pour en savoir plus, consultez la page Les nouveaux arrivants au Canada et l'ARC.

Choisissez le formulaire de demande à remplir selon votre situation personnelle :

Recevez les versements auxquels vous avez droit

Les paiements de prestations et de crédits, comme le crédit pour la TPS/TVH, sont des versements réguliers du gouvernement du Canada qui peuvent vous aider à composer avec le coût de la vie au Canada. Ces versements sont calculés en fonction de votre revenu annuel et de votre situation familiale.

Pour continuer à recevoir les versements auxquels vous avez droit, vous et votre époux ou conjoint de fait devez remplir et envoyer votre déclaration de revenus à temps chaque année, même si vous n'avez aucun revenu. Pour en savoir plus : Comment produire votre déclaration de revenus.

