OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Les jeunes jouent un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir de l'économie canadienne à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada investit dans le potentiel des jeunes de partout au pays pour s'assurer qu'ils acquièrent et mettent leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience au service de tous à l'heure où le Canada saisit les occasions économiques et bâtit un avenir plus durable.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un investissement de plus de 30 millions de dollars pour les deux prochaines années. Cet investissement vise la création d'emplois et de possibilités de formation à l'intention des jeunes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et dans tout autre domaine du secteur des ressources naturelles afin d'apporter des résultats bénéfiques pour l'environnement.

Les organismes participants créeront 960 possibilités de formation et emplois écologiques à l'intention des jeunes afin de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle précieuse et de poursuivre des carrières dans les domaines de l'énergie, de la foresterie, de l'exploitation minière, des sciences de la Terre et du secteur des technologies propres. Ces emplois sont désormais disponibles par l'intermédiaire des neuf organismes d'exécution suivants :

Le financement de cette importante initiative provient du Programme de stages en sciences et en technologie (PSST) de Ressources naturelles Canada (volet du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse [SECJ] du gouvernement du Canada). Le but en est d'améliorer les compétences relatives à l'employabilité des jeunes de 15 à 30 ans et d'investir dans la création d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive dans le secteur des ressources naturelles. La création d'emplois écologiques fera en sorte que le secteur des ressources naturelles au Canada continuera d'être une source de possibilités et de prospérité à mesure que nous nous tournons vers un avenir carboneutre.

Consultez la page du PSST de Ressources naturelles Canada pour découvrir comment poser votre candidature.

« Nos industries propres en pleine croissance ont besoin de jeunes talents bien formés dans les domaines des sciences et des technologies. De la construction de véhicules électriques à la cartographie de sites d'énergie propre, en passant par la gestion de réseaux intelligents en pleine expansion, les stagiaires que nous soutenons aujourd'hui seront les leaders de demain. Un avenir carboneutre est synonyme de beaucoup plus d'emplois durables; les investissements d'aujourd'hui sont un important jalon vers la création de ces emplois. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Stratégie emploi et compétences jeunesse offre aux jeunes des occasions d'acquérir les compétences, l'expérience professionnelle et les connaissances dont ils ont besoin pour entreprendre une belle carrière. L'investissement dans le Programme de stages en sciences et en technologie de Ressources naturelles Canada est une merveilleuse façon d'aider les jeunes à se préparer aux emplois de l'économie carboneutre. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« ECO Canada est fier d'appuyer et de favoriser le Programme de stages en sciences et en technologie - Emplois verts de RNCan. Celui-ci est conçu pour bâtir une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des ressources naturelles par la création et le financement de possibilités d'emploi à l'intention des jeunes. Vu l'augmentation de la demande en professionnels de l'environnement au Canada, le Programme permet de combler l'écart observé entre les candidats qualifiés et les postes à doter dans le secteur des ressources naturelles. »

Kevin Nilsen

PDG, ECO Canada

« Nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada d'avoir mis en place un partenariat qui nous aidera à soutenir notre programme Generation Power et à faire la promotion d'emplois écologiques auprès des jeunes Autochtones. À mesure que nous opérons la transition vers la carboneutralité, les collectivités et les entreprises autochtones joueront un rôle de plus en plus important et les jeunes Autochtones compétents seront très recherchés pour gérer les projets d'énergie propre, de la conception à la construction et la mise en œuvre. Nous remercions Ressources naturelles Canada d'avoir cerné ce besoin conjointement avec le ICE et d'appuyer nos objectifs visant à accroître la participation des Autochtones dans la transition énergétique. »

James Jenkins

Directeur exécutif, Indigenous Clean Energy

« Nous sommes si fiers de collaborer avec RNCan pour créer une main-d'œuvre résiliente et diversifiée dans le secteur de la foresterie. Grâce au PSST - Emplois verts, Apprendre par les arbres Canada a fait en sorte que plus de 90 % des participants proviennent de milieux différents (p. ex. des femmes, des jeunes Autochtones et des minorités visibles). Ce financement nous permettra d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entrer avec succès sur le marché du travail. Nous savons que ce programme fonctionne, car 85 % des jeunes dont le stage à ALPA Canada est financé par le PSST ont réussi à dénicher un emploi à temps plein par la suite. »

Kathy Abusow

PDG, Apprendre par les arbres Canada

Faits en bref

Le Programme de stages en sciences et en technologie (PSST) - Emplois verts verse un financement aux employeurs admissibles de partout au Canada afin qu'ils puissent embaucher et former des jeunes dans des domaines des ressources naturelles comme l'énergie, la foresterie, l'exploitation minière et les sciences de la Terre.





afin qu'ils puissent embaucher et former des jeunes dans des domaines des ressources naturelles comme l'énergie, la foresterie, l'exploitation minière et les sciences de la Terre. La Stratégie emploi et compétences jeunesse est une initiative horizontale à laquelle participe 12 ministères et organismes fédéraux, y compris Ressources naturelles Canada (par l'intermédiaire du PSST - Emplois verts). Elle aide les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et les capacités dont ils ont besoin pour réussir leur entrée sur le marché du travail.





(par l'intermédiaire du PSST - Emplois verts). Elle aide les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et les capacités dont ils ont besoin pour réussir leur entrée sur le marché du travail. De 2017 à 2022, le PSST - Emplois verts a permis de créer plus 4 000 possibilités de formation et emplois écologiques à l'intention des jeunes dans les domaines des ressources naturelles au Canada . Bon nombre de priorités de la SECJ modernisée y ont été ajoutées, notamment celles qui visent à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à produire des résultats pour la population canadienne.

