OTTAWA, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d'apporter des changements. Pour que le Canada soit plus fort, il nous faut une fonction publique robuste et efficace - une fonction publique qui se concentre sur les résultats et la manière de les atteindre efficacement.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Jean-François Tremblay, actuellement sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique, devient haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 30 juin 2025, alors qu'il se prépare à assumer son nouveau rôle d'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Mollie Johnson, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations) et, en parallèle, sous-secrétaire du Cabinet (Croissance propre), Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à compter du 30 juin 2025.

Nancy Hamzawi, actuellement première vice-présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, devient présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, à compter du 20 juin 2025.

Alison O'Leary, actuellement sous-ministre adjointe, Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale, Ministère des Finances Canada, devient sous-ministre déléguée des Finances, à compter du 30 juin 2025.

Le premier ministre a également annoncé que Kaili Levesque, sous-ministre déléguée de Pêches et des Océans, apportera un soutien direct à la secrétaire d'État (Nature), et que Mark Schaan, sous-secrétaire du Cabinet (Intelligence artificielle), Bureau du Conseil privé, apportera un soutien direct au ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter Heather Jeffrey, ancienne présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, qui vient de prendre sa retraite de la fonction publique. Il lui a exprimé ses remerciements, ainsi qu'à Suzy McDonald, sous-ministre déléguée des Finances, pour leur dévouement et les services qu'elles ont rendus aux Canadiens tout au long de leur carrière, leur souhaitant le meilleur pour l'avenir.

Notes biographiques

