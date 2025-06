OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - La saison des feux de forêt bat son plein dans presque tout le pays, où un grand nombre de Canadiennes et Canadiens doivent actuellement faire face aux conditions difficiles créées par les feux. Le gouvernement du Canada - de même que les provinces, les territoires et le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) - saisit toute l'importance de soutenir les citoyens dont la vie et les moyens de subsistance sont ainsi mis en péril.

Les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba, de concert avec le CIFFC, ont annoncé aujourd'hui un investissement total de 104 millions de dollars dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu du gouvernement du Canada.

Le programme Intelli-feuMC Canada fait partie intégrante de notre démarche nationale de prévention et d'atténuation des feux de forêt. Dirigé par le CIFFC, il permet de cerner et de réduire les risques de feux de forêt et fournit des conseils utiles aux propriétaires d'habitations et aux collectivités. Les fonds annoncés aujourd'hui permettront de bonifier le programme Intelli-feu Canada et aideront également les provinces et les territoires à renforcer les capacités et à soutenir des projets locaux visant à prévenir les feux de forêt et à atténuer leurs impacts, y compris auprès des communautés autochtones où les risques de feux sont disproportionnellement élevés.

Ces investissements soutiennent les mesures et les efforts du gouvernement fédéral visant à renforcer et à accroître la prévention et l'atténuation des feux de forêt dans tous les ordres de gouvernement. En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des pays alliés, le gouvernement du Canada continue de contribuer à la lutte contre les feux de forêt dans tout le pays.

Citations

« Les Canadiens ne devraient pas avoir à s'inquiéter qu'un feu de forêt menace leur collectivité, mais vu l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada apporte son soutien aux provinces, aux territoires, aux communautés autochtones et à ses partenaires pour lutter contre les feux de forêt. Je tiens à remercier tous les Canadiens, en particulier les premiers intervenants, qui œuvrent à se protéger les uns les autres. Sachez que le gouvernement fédéral est à vos côtés et a à cœur de renforcer la résilience pendant cette saison des feux et pour l'avenir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Partout au Canada et sur la planète, les changements climatiques nous obligent à réévaluer notre façon de s'attaquer aux feux de forêt. Je le constate dans chaque ville et village que je visite en Colombie-Britannique. La prévention des feux de forêt est une responsabilité partagée, et la seule voie à suivre selon moi est d'unir nos efforts. Qu'il s'agisse de soutenir des projets communautaires locaux et l'éducation, ou d'élargir le rôle du gouvernement dans l'édification d'un avenir plus sûr et plus résilient, notre investissement conjoint avec le gouvernement du Canada témoigne d'une approche sociétale globale pour apprendre à composer avec les feux de forêt. »

L'honorable Ravi Parmar

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

« Renforcer la résilience face aux feux de forêt nécessite une approche axée sur la prévention, l'atténuation et la capacité à intervenir en cas de feux menaçant nos maisons et nos collectivités. Cet investissement permettra aux collectivités d'appliquer les principes d'Intelli-feu, qui rehausseront la collaboration, sensibiliseront davantage la population et contribueront à réduire les risques d'incendie. »

L'honorable Todd Loewen

Ministre des Forêts et des Parcs de l'Alberta

« Les efforts de préparation à la menace que posent les feux de forêt sont une responsabilité commune, car nous avons tous un rôle à jouer. Les programmes d'Intelli-feu, qui sont à la fois pratiques, efficaces et fondés sur la science, donnent les moyens aux résidents de réduire les risques d'incendie dans nos collectivités et font en sorte qu'ils sont mieux préparés lorsque des feux surviennent. Grâce à Intelli-feu, nous poursuivrons notre collaboration avec les populations de Terre-Neuve-et-Labrador afin de protéger nos concitoyens. »

L'honorable Lisa Dempster

Ministre des Pêches, de la Foresterie et de l'Agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador

« Les Canadiens, en particulier ceux qui vivent dans le Nord, s'organisent pour faire face aux feux de forêt. Cet investissement, provenant de notre gouvernement ainsi que du gouvernement fédéral, appuiera d'importants efforts de prévention des feux de forêt au Yukon. Au programme : l'élaboration de plans communautaires de protection contre les feux de forêt et d'une stratégie territoriale de prévention et d'atténuation en cas d'incendie, l'aménagement de coupe-feux à grande échelle, l'amélioration de notre formation, ainsi que la modélisation et l'évaluation des risques. Ensemble, nous créons des communautés résilientes aux feux de forêt dans tout le Yukon. »

L'honorable Richard Mostyn

Ministre des Services communautaires du Yukon

« La prévention des feux de forêt, c'est l'affaire de tous, et nous remercions les Néo-Écossais, qui, par leur vigilance, contribuent à protéger notre population et nos collectivités. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement fédéral, nous continuons d'aider les gens à adopter les principes d'Intelli-feu autour de leur domicile et dans leur région, afin d'éviter les ravages et les bouleversements que peuvent causer les feux de forêt. »

L'honorable Tory Rushton

Ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

« L'Île-du-Prince-Édouard est bien placée pour faire face aux incendies grâce au soutien local, provincial et fédéral dont nous bénéficions pour renforcer constamment notre capacité de lutte contre les feux de forêt. Il est rassurant de voir que de plus en plus d'insulaires et de collectivités locales adoptent les principes d'Intelli-feu, et nous sommes déterminés à intensifier nos efforts en matière de prévention, d'atténuation et d'intervention en cas d'incendie. »

L'honorable Gilles Arsenault

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« À l'heure où les Manitobains se mobilisent courageusement pour lutter contre l'une des pires saisons des feux de forêt dans l'histoire récente de la province, la préparation aux feux est plus cruciale que jamais. Nous tenons à remercier les membres de notre service de lutte contre les incendies, les pompiers locaux, les dirigeants autochtones et municipaux ainsi que la population, qui unissent leurs efforts et font un travail absolument incroyable pour veiller à ce que les milliers de résidents qui ont été évacués demeurent en sécurité et en bonne santé. Le gouvernement du Manitoba appuie fermement tous les projets qui reconnaissent la nécessité d'investir dans la préparation à la lutte contre les incendies, et nous félicitons le gouvernement fédéral pour les efforts qu'il déploie en continu afin de répondre aux besoins des pompiers et des personnes évacuées. »

L'honorable Ian Bushie

Ministre des Ressources naturelles et des Futurités autochtones du Manitoba

« Grâce à ce financement, les Canadiens seront mieux outillés pour se protéger contre les dangers des feux de forêt. En travaillant ensemble et en appliquant les principes fondamentaux d'Intelli-feu, nous pouvons renforcer notre résilience et mieux nous préparer à affronter les défis à venir. »

Kelsey Winter

Directrice exécutive du Centre interservices des feux de forêt du Canada

Quelques faits

Le gouvernement du Canada affecte 9,1 millions de dollars au CIFFC sur cinq ans dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu (ci-après le « Programme »). Ce montant vient s'ajouter à l'investissement de 1,2 million de dollars en faveur du CIFFC qui a débuté en 2023- 2024 et a fait l'objet d'une annonce le 9 mai 2024.

a fait l'objet d'une annonce le 9 mai 2024. Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique investissent chacun un montant supplémentaire de 17,9 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Programme, en plus d'un co-investissement de 950 122 $, qui a débuté en 2023- 2024 et a fait l'objet d'une annonce le 18 septembre 2024.

a fait l'objet d'une annonce le 18 septembre 2024. Le gouvernement du Canada et celui de l' Alberta investissent chacun 17,9 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme.

investissent chacun 17,9 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme. Le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et- Labrador investissent chacun 6,4 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme.

investissent chacun 6,4 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme. Le gouvernement du Canada et celui du Yukon investissent respectivement plus de 5,5 millions de dollars et plus de 1,8 million de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme.

investissent respectivement plus de 5,5 millions de dollars et plus de 1,8 million de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme. Le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse investissent chacun un supplément de 821 130 $ sur cinq ans dans le cadre du Programme. Ce montant vient s'ajouter à un co-investissement total de 3,9 millions de dollars des deux parties, qui a débuté en 2023- 2024 et a fait l'objet d'une annonce le 1 er octobre 2024.

a fait l'objet d'une annonce le 1 octobre 2024. Le gouvernement du Canada et celui de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun 510 300 $ sur quatre ans dans le cadre du Programme.

Le gouvernement du Canada et celui du Manitoba investissent chacun 150 000 $ dans le cadre du Programme. Des discussions sont en cours pour conclure un accord pluriannuel.

investissent chacun 150 000 $ dans le cadre du Programme. Des discussions sont en cours pour conclure un accord pluriannuel. Consulter Canada.ca/Feux de forêt pour une liste complète des liens vers différentes aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

