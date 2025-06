ST. JOHN'S, NL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Le secteur des énergies renouvelables marines offre au Canada des débouchés économiques exceptionnels; en effet, le marché mondial de l'éolien marin devrait attirer mille milliards de dollars d'investissements d'ici 2040. Grâce à l'extraordinaire longueur de son littoral, à ses ressources éoliennes remarquables et à sa main-d'œuvre hautement qualifiée, le Canada atlantique est particulièrement bien placé pour tirer parti de ces formidables possibilités de croissance économique et de création d'emplois.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a le plaisir d'annoncer, en partenariat avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, l'entrée en vigueur de dispositions législatives qui permettront la mise en valeur des énergies renouvelables extracôtières dans la province. Cette annonce fait suite à l'adoption du projet de loi C-49, en octobre 2024, et de la loi similaire de Terre-Neuve-et-Labrador - le projet de loi 90 -, en mars 2025.

Le gouvernement du Canada tient à sa longue tradition de gestion conjointe avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse et collaborera avec eux pour libérer l'énorme potentiel des énergies renouvelables marines, et ce, de façon concertée et responsable.

Cette annonce est en phase avec l'intention du gouvernement fédéral de faire du Canada une superpuissance énergétique et de bâtir l'économie la plus forte de tout le G7.

« Cette loi vigoureuse renforcera le rôle déjà déterminant que joue Terre-Neuve-et-Labrador dans la filière énergétique canadienne et est conforme à notre promesse d'exploiter la puissance de l'énergie propre pour ouvrir des débouchés, diversifier les marchés, créer des emplois et faire du Canada une superpuissance énergétique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada est conscient du rôle important que jouent les vastes ressources océaniques de notre pays dans la croissance économique à long terme et la consolidation de notre avenir. Cette loi ouvre de grandes possibilités pour Terre-Neuve-et-Labrador : elle conforte son statut de chef de file en matière d'énergie propre, renforce notre souveraineté énergétique et multiplie les emplois durables de bonne qualité. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Cette loi aidera grandement notre province à stimuler la mise en valeur des énergies renouvelables marines sur son territoire, de même qu'à moderniser les dispositions qui touchent l'industrie pétrolière et gazière en mer. »

L'honorable Steve Crocker

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie

« Terre-Neuve-et-Labrador possède en mer d'abondantes ressources énergétiques, notamment du pétrole à faible émission de carbone, et un grand potentiel de mise en valeur de l'énergie éolienne marine. La mise en place d'un cadre de gestion conjoint pour l'éolien marin et la modification du régime foncier pour la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières extracôtières sont de grands pas en avant à l'heure où nous œuvrons à assurer notre sécurité énergétique et lançons des projets structurants pour le pays. »

Charlene Johnson

Présidente-directrice générale, Energy NL

« La transition vers la Régie Canada-Terre-Neuve-et-Labrador de l'énergie extracôtière marque une nouvelle étape prometteuse pour notre organisation, qui compte s'attaquer résolument à l'important travail qui l'attend. »

Scott Tessier

Président-directeur général, Régie Canada-Terre-Neuve-et-Labrador de l'énergie extracôtière

« La mise en œuvre de cette loi est une étape cruciale dans la valorisation de l'énorme potentiel de l'éolien au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette loi favorise la clarté réglementaire et la collaboration nécessaires pour faire progresser la mise en valeur de l'énergie propre, attirer des investissements étrangers et créer des emplois durables. Fort de décennies d'expertise dans les industries océaniques et d'une chaîne d'approvisionnement en énergies renouvelables marines en pleine croissance, le Canada atlantique est bien placé pour prendre les devants en bâtissant un secteur éolien extracôtier florissant qui profitera aux populations locales et contribuera aux objectifs de réduction des émissions du Canada. »

Elisa Obermann

Directrice générale, Marine Renewables Canada

Cette loi établit un cadre de réglementation et de gestion commun pour l'exploitation de l'énergie renouvelable en mer.

Le projet de loi C-49 modifie la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et- Labrador pour : encadrer la mise en valeur de l'énergie renouvelable extracôtière; renommer l'Office Canada-Terre-Neuve-et- Labrador des hydrocarbures extracôtiers « Régie Canada-Terre-Neuve-et-Labrador de l'énergie extracôtière » (RCTNLEE) élargir le mandat de la RCTNLEE pour y inclure la réglementation des projets d'énergie renouvelable extracôtière; mieux harmoniser la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique et la Loi sur l'évaluation d'impact ; proposer des outils à l'appui du programme de conservation marine du gouvernement du Canada ; moderniser le régime foncier en ce qui a trait à l'exploitation des ressources pétrolières en mer.

