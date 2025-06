ANAHIM LAKE, BC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer aujourd'hui l'octroi de 4,9 millions de dollars supplémentaires à l'appui du projet de parc solaire d'Anahim Lake, pour une contribution totale de près de 17 millions de dollars. Grâce à ce nouveau parc solaire, la Première Nation d'Ulkatcho aura accès à une source d'énergie propre et renouvelable qui sera moins coûteuse, plus sûre et plus saine que le diesel. Le parc, qui sera situé à Anahim Lake (Colombie-Britannique), devrait réduire les besoins de diesel pour la production d'électricité d'environ 64 % dans la communauté éloignée, ce qui équivaut à une réduction de 1,1 million de litres de diesel par année. Il s'agit d'un des plus grands projets d'énergie solaire hors réseau au Canada.

Le projet prévoit également la construction de nouvelles voies d'accès, de même que des investissements dans le contrôle et la surveillance des nouvelles installations, la gestion des feux et la sécurité.

Voilà comment le Canada deviendra une superpuissance de l'énergie propre - en veillant à travailler avec des partenaires autochtones, à réduire les émissions et à investir dans des projets d'infrastructures unificateurs pour le pays qui génèrent des résultats sur les plans économique et environnemental.

« Voilà à quoi ressemble une action menée avec détermination à l'échelle de la communauté. Le parc solaire d'Anahim Lake - actuellement le plus grand projet d'énergie solaire hors réseau au Canada - est un bon pas vers la réduction des émissions, le renforcement des économies locales et la réconciliation économique. Le lancement de ce chantier montre que le Canada a tout ce qu'il faut pour prendre les devants dans la transition mondiale vers l'énergie propre - et qu'il le fait en partenariat avec les peuples autochtones. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de marquer une étape importante en aidant la Première Nation d'Ulkatcho à délaisser le diesel au profit de l'énergie solaire durable. Ce projet met en relief la volonté du gouvernement fédéral de soutenir les projets d'énergie verte, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire progresser la réconciliation. »

L'honorable Stephen Fuhr

Député de Kelowna et secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« BC Hydro favorise l'innovation en matière d'énergie renouvelable dans les villes et villages éloignés, notamment en équipant la centrale électrique d'Anahim Lake de technologies de pointe et en investissant dans un système de stockage par batterie et des technologies adaptées aux microréseaux. Notre collaboration avec l'Ulkatcho Energy Corporation non seulement jette les bases de futurs partenariats avec les Premières Nations de la province, mais met aussi en évidence la volonté de BC Hydro de soutenir des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones afin d'offrir un approvisionnement fiable et durable en électricité aux générations à venir. »

Chris O'Riley

President-directeur général, BC Hydro

« L'Ulkatcho Energy Corporation voit dans le contexte actuel, où le Canada s'efforce d'honorer son engagement d'atténuer les effets des changements climatiques, une excellente occasion non seulement de diversifier les activités de l'Ulkatcho Group of Companies, mais aussi de jouer un rôle de premier plan en produisant de l'électricité propre pour la population en vue de remplacer à terme le diesel. Le projet de parc solaire d'Anahim Lake est sans contredit un modèle de partenariat public-privé-communauté efficace pour la mise en valeur des ressources naturelles dont a tant besoin le Canada aujourd'hui - qui s'accompagne d'un développement régional à contributions multiples grâce à un financement mixte. »

Al-Nashir Jamal

Président du conseil d'administration, Ulkatcho Group of Companies

Le gouvernement fédéral investit 4 957 168 $ dans ce projet par le biais du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) et 11 880 750 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Première Nation d'Ulkatcho investissent respectivement 2 376 150 $ et 818 300 $. Enfin, le programme Community Energy Diesel Reduction et l'Initiative sur l'énergie propre pour les Autochtones de la Colombie-Britannique, qui sont administrés par le BC New Relationship Trust et financés par les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique, versent 1 765 800 $ et 290 740 $ respectivement.

Le programme EPCRE sert à financer des projets d'énergie renouvelable et de renforcement des compétences afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité au sein des collectivités rurales, éloignées et autochtones du Canada .

. Le volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

