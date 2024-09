Nouveau volet du Fonds régions et ruralité - Une aide de 50 M$ pour soutenir les commerces de proximité dans les petites municipalités à la grandeur du Québec

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Lors de sa participation au 82e congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé une somme de 50 M$ pour aider des collectivités à maintenir et assurer l'accès à des commerces de proximité. Cette aide permettra d'améliorer l'accès à des services comme des dépanneurs, des épiceries ou des stations-service, pour les citoyens des municipalités de moins de 20 000 habitants afin de contribuer à la vitalité des régions.

Les projets soumis devront permettre aux communautés d'avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens, comme des aliments, des biens de consommation courants, du carburant ou encore des matériaux de construction. Chaque commerce, dont le projet sera retenu, pourra bénéficier d'une aide allant jusqu'à 150 000 $.

La ministre, tout comme le premier ministre, M. François Legault, la veille, a également profité de sa présence devant la FQM pour rappeler que le gouvernement a réalisé son engagement de pérenniser le partage de la croissance d'un point de la TVQ avec les municipalités. Comme demandé par la FQM, une enveloppe de 10 % sera réservée spécialement pour soutenir les municipalités qui font face à des enjeux liés à leur éloignement et à leur vitalité économique.

« Notre gouvernement a à cœur le développement de nos régions et le maintien des commerces de proximité. Je suis fière que nous agissions en ce sens. C'est un premier pas important pour favoriser le développement local et le dynamisme de nos cœurs villageois. J'invite les municipalités à travailler en concertation avec les entrepreneurs intéressés à soumettre des projets prometteurs pour leur population. Je suis certaine que l'engouement sera au rendez-vous! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Les commerces de proximité sont indispensables pour nos régions. Quand le commerce central d'une petite municipalité est forcé de fermer ses portes, c'est tout le monde qui en souffre. Ce nouveau volet du Fonds régions et ruralité va faire une réelle différence dans les petites municipalités, et notre gouvernement sera présent pour accompagner les commerces et assurer leur développement et leur pérennité. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Un premier appel de projets sera lancé le 1 er octobre prochain. Il s'adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises d'économie sociale.

octobre prochain. Il s'adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises d'économie sociale. L'aide annoncée découle des engagements de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Le gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la Déclaration, à reconduire le Fonds régions et ruralité (FRR) à la hauteur de 267,5 M$ annuellement de 2024 à 2028.

Le FRR permet de donner un soutien important au développement local et régional, à l'innovation et à la vitalité des territoires.

