Nouveau Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire - Attirer des travailleurs dans le secteur agroalimentaire partout au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada est résolu à attirer les meilleurs travailleurs potentiels du monde entier pour remédier aux pénuries de travailleurs qualifiés, stimuler les économies locales et créer et soutenir des emplois de la classe moyenne dans les collectivités du pays qui profiteront à tous les Canadiens.

Le Canada lance un nouveau programme pilote d'immigration économique d'une durée de 3 ans qui viendra remédier aux pénuries de travailleurs, notamment dans la transformation de la viande et la production de champignons, dans le secteur agroalimentaire et aidera le Canada à atteindre ses ambitieux objectifs en matière d'exportation.

Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle important dans la croissance et la vitalité économiques du Canada, alors qu'il soutient 1 emploi sur 8 à l'échelle du pays. Les exportations agricoles ont atteint une valeur record de 66,2 milliards de dollars en 2018.

Au cours des dernières années, des secteurs tels que la transformation de la viande et la production de champignons ont eu de la difficulté à trouver et à retenir des employés.

Ce nouveau programme pilote a pour but d'attirer et de retenir les travailleurs en leur offrant la possibilité de devenir des résidents permanents.

Le Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire complète la stratégie d'immigration économique du Canada, qui comprend le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, la Stratégie en matière de compétences mondiales, le système Entrée express revitalisé et un Programme des candidats des provinces élargi.

« Ce programme pilote est un autre exemple du fait que l'immigration contribue à la croissance des économies locales et à la création d'emplois pour les Canadiens. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La réussite de nos agriculteurs et transformateurs d'aliments du Canada repose sur leur capacité à recruter et à maintenir en poste la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour profiter des débouchés au pays et à l'étranger. Ce programme pilote aidera à faire en sorte que les employeurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire aient en place les personnes dont ils ont besoin pour effectuer le travail, contribuer à stimuler notre économie et nourrir la planète. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement est constamment à la recherche de moyens de favoriser la croissance dans les collectivités rurales. Ce programme pilote offre la possibilité à ces collectivités qui dépendent du secteur agroalimentaire de répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Il repose sur les engagements pris dans la toute première Stratégie de développement économique rural du Canada et le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique qui a connu un grand succès. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Aujourd'hui, nous nous prononcerons au sujet de quelque chose que les employeurs, les syndicats et les travailleurs migrants demandent au gouvernement de faire depuis plus d'une décennie, à savoir accorder aux travailleurs étrangers temporaires qui viennent au pays et travaillent fort en occupant des emplois permanents une chance juste et raisonnable de devenir des Canadiens, quel que soit l'emploi qu'ils occupent. »

- Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Les employeurs du secteur agroalimentaire qui souhaitent participer au programme pilote pourront faire une demande d'étude d'impact sur le marché du travail d'une durée de deux ans.

Les travailleurs étrangers temporaires pourront présenter une demande au titre de ce programme pilote au début de l'année 2020.

Le nombre maximal de demandes de demandeurs principaux pouvant être acceptées aux fins de traitement au cours d'une année donnée est fixé à 2 750, en plus des membres de leur famille. Cela représente un total d'environ 16 500 nouveaux résidents permanents possibles au cours des 3 années du programme pilote.

En répondant à ces besoins du marché du travail, nous aidons des industries importantes du secteur agroalimentaire spécialisé canadien à se développer.

