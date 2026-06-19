ECLO : une nouvelle infrastructure collective pour accélérer la recherche, l'innovation et la commercialisation en créativité numérique

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le Québec franchit aujourd'hui une étape importante dans le développement de son économie créative avec le lancement officiel d'ECLO, le nouveau Pôle en créativité numérique né de l'alliance entre Zú et la Société des arts technologiques [SAT]. Afin de lui permettre de déployer sa mission, le gouvernement du Québec investit 2,7 M$ dans cette nouvelle initiative. La Ville de Montréal contribue quant à elle à hauteur de 600 k$.

Alors que les investissements internationaux dans les technologies créatives et immersives s'intensifient, le Québec et Montréal doivent miser sur leur capacité unique à faire collaborer les talents, les expertises et les organisations. ECLO agit donc comme un véritable guichet unique où se rencontrent recherche, expérimentation, innovation et commercialisation, offrant un accompagnement intégré à l'ensemble de la chaîne de valeur.

En réunissant les infrastructures de recherche et de développement de la SAT et l'expertise d'accompagnement et d'accélération de Zú, ECLO permettra aux artistes, studios, start-ups, PME et grandes entreprises de développer, tester et commercialiser des solutions technologiques innovantes, tout en favorisant la rétention de la propriété intellectuelle ici, au Québec.

Le Pôle favorisera également le transfert technologique entre les industries culturelles et créatives et plusieurs secteurs stratégiques de l'économie québécoise, notamment la santé, l'aérospatiale, le manufacturier avancé et l'éducation.

La codirection d'ECLO sera assurée par Jeanne Dorelli, directrice principale stratégie et opérations chez Zú et Véronique Paradis, directrice de l'innovation et de la formation à la SAT, deux leaders reconnues de l'écosystème québécois de la créativité numérique. Fortes d'expertises complémentaires en innovation, en développement stratégique et en accompagnement des entreprises créatives, elles auront pour mandat de piloter le déploiement du Pôle et de mobiliser les acteurs autour d'une vision commune.

ECLO rassemble déjà autour de sa mission plusieurs organisations phares de l'écosystème québécois, dont Behaviour Interactif, Moment Factory, le Cirque du Soleil, la Banque Nationale du Canada, l'Université du Québec à Montréal, l'Université Concordia, l'École NAD-UQAC, l'École de technologie supérieure, le Lab7 (Les 7 doigts de la main), la Société du parc Jean-Drapeau, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et PINQ². Leur mobilisation témoigne de la volonté commune de structurer un milieu plus connecté, plus collaboratif et mieux outillé pour transformer l'innovation en retombées concrètes pour le Québec.

Citations

« Le Québec est considéré comme un leader mondial dans le domaine de la créativité numérique. Il se distingue par son écosystème créatif dynamique, son savoir-faire exceptionnel sur les plans technologique et artistique ainsi que son aptitude à innover. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait de ce secteur une priorité de mon mandat. Pour conserver sa position de chef de file et continuer de contribuer à son développement artistique et économique, je suis convaincu que le Québec a tout intérêt à soutenir les projets de regroupement, comme le ECLO. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La Société des arts technologiques et Zú sont de vrais fleurons montréalais. Je suis heureuse que notre gouvernement les appuie pour la mise en place, l'accélération et la pérennisation du l'Écosystème d'innovation et de commercialisation en créativité numérique. Il ne fait aucun doute que les retombées de ce projet seront positives pour notre région et tout le Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec ECLO, la SAT et Zú allient leurs forces pour offrir aux entreprises, aux chercheurs et aux artistes du secteur de la créativité numérique des occasions d'aller encore plus loin et de voir plus grand en matière d'innovation et de commercialisation. Nous sommes donc fiers de soutenir cette initiative, qui renforcera assurément la position du Québec comme véritable plaque tournante des arts technologiques et des industries créatives. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Montréal est fière de soutenir la création d'ECLO. Cette initiative permettra d'appuyer nos entreprises dans un environnement mondial hautement compétitif afin qu'elles puissent se distinguer et prospérer davantage à l'international. Ce pôle d'innovation et de commercialisation en créativité numérique renforcera aussi le positionnement de Montréal comme chef de file dans un secteur stratégique pour notre développement économique, tout en présentant notre centre-ville comme vitrine et lieu d'expérimentation. En soutenant ce projet, Montréal réaffirme son engagement à soutenir l'innovation, la créativité et le développement d'une économie à forte valeur ajoutée. »

Chantal Gagnon, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement économique et de l'économie verte.

« Nous sommes à un moment charnière pour l'avenir de la créativité numérique. L'intelligence artificielle et les technologies immersives redéfinissent déjà nos industries. En unissant les forces de Zú et de la SAT, nous donnons au Québec une infrastructure capable d'accélérer le passage de l'idée au marché et de transformer notre créativité en retombées concrètes pour l'ensemble de l'économie. »

Dimitri Gourdin, président-directeur général de Zù

« Depuis maintenant 30 ans, la SAT contribue à bâtir le leadership québécois en créativité numérique. Au fil des années, un écosystème dynamique s'est développé autour de la création immersive, réunissant artistes, chercheur(-euse)s, studios et entreprises. Aujourd'hui, ce secteur arrive à maturité. Avec ECLO, nous franchissons une nouvelle étape : celle d'une infrastructure collective qui permettra aux innovations issues de la créativité numérique de passer plus rapidement de la recherche au marché, tout en renforçant leur impact économique, culturel et technologique pour le Québec. »

Jenny Thibault, directrice générale de la Société des arts technologiques

Faits saillants

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) accorde une somme de 1 975 000 $ à la Société des arts technologiques pour le financement d'ECLO, dans le cadre du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Le ministère de la Culture et des Communications attribue une somme de 820 000 $ à l'incubateur Zú provenant de l'enveloppe budgétaire réservée pour le développement culturel numérique.

Depuis 30 ans, la Société des arts technologiques [SAT] est un centre transdisciplinaire consacré au développement de la culture numérique, reconnu internationalement pour son expertise en recherche, création, diffusion, formation et innovation. Véritable hub créatif de 44 000 pieds carrés, la SAT rassemble sous un même toit la Satosphère, son dôme immersif emblématique, un laboratoire de recherche, un centre de création et de résidences d'artistes, des formations professionnelles ainsi que des ateliers jeunesse. Ouverte à tous les publics, elle est également un lieu de rencontre et de découvertes culturelles avec une salle de spectacle, un restaurant et un café.

Zú est un incubateur qui propulse les entreprises qui transforment les industries créatives et du divertissement et de l'hospitalité grâce à des technologies innovantes. Organisme à but non lucratif fondé en 2017, Zú rassemble une communauté ambitieuse vouée à stimuler l'innovation, générant ainsi des projets à fort potentiel de croissance et des propriétés intellectuelles de classe mondiale.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Consultante stratégique, ECLO, 438 777-3777, [email protected]