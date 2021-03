Coup de pouce du gouvernement du Canada pour les études postsecondaires en français

OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Plus que jamais, les Canadiens et les Canadiennes ont une vision positive du bilinguisme. C'est particulièrement le cas des jeunes, qui y voient une occasion d'ouverture sur le monde. Il est donc essentiel pour le gouvernement du Canada d'encourager les jeunes qui ont la possibilité d'apprendre leur deuxième langue officielle afin de promouvoir une véritable égalité des chances au pays et de continuer d'œuvrer à la création d'un Canada bilingue.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, unit sa voix à celle de Lynn Brouillette, présidente-directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), pour encourager les jeunes dont la 1re langue officielle est l'anglais à poursuivre leurs études postsecondaires en français. Le gouvernement du Canada investit ainsi 12 millions de dollars sur 4 ans dans le Programme de bourses d'études postsecondaires en français langue seconde afin d'appuyer les finissants des écoles secondaires anglophones qui misent sur le bilinguisme en choisissant d'étudier dans leur langue seconde.

Sur une période de 4 ans, 3 400 bourses seront distribuées à des étudiants admissibles au Programme. La candidature des jeunes en difficulté financière et de ceux qui font partie de groupes sous-représentés fera l'objet d'une attention particulière. Ces bourses seront disponibles dans le vaste réseau des établissements postsecondaires du Canada et elles favoriseront la formation des futurs diplômés bilingues. Les jeunes auront ainsi des possibilités d'emploi accrues et des salaires plus élevés, ce qui contribuera au dynamisme global de l'économie du pays.

À l'occasion d'une table ronde organisée aujourd'hui par l'ACUFC, la ministre Joly rencontrera des bénéficiaires des premières bourses attribuées à la rentrée scolaire 2020-2021. Cette occasion de dialogue offerte au cœur du Mois de la Francophonie permettra d'entendre les jeunes qui ont choisi un parcours courageux et prometteur.

Citations

« Entreprendre des études postsecondaires dans sa langue seconde est une grosse étape pour les étudiants de 1re langue officielle anglaise qui ont l'audace d'effectuer leur parcours scolaire en français. Le gouvernement du Canada démontre son engagement à les soutenir dans leur réussite, car ils posent les assises d'un bilinguisme solide, durable et avantageux pour tous et toutes. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Grâce à ces bourses d'études, les étudiantes et étudiants de 1re langue officielle anglaise pourront poursuivre leurs études postsecondaires en français et améliorer leurs compétences linguistiques. Cette occasion d'apprentissage leur permettra aussi de découvrir et vivre la richesse culturelle de leur/la francophonie. L'ACUFC est fière de travailler de concert avec le gouvernement fédéral à cette initiative sans précédent qui contribue concrètement à un Canada bilingue. »

- Lynn Brouillette, présidente-directrice générale, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne

Les faits en bref

Le Programme de bourses d'études postsecondaires en français langue seconde permet d'octroyer des bourses d'études pour encourager les étudiants de 1re langue officielle anglaise à poursuivre leurs études postsecondaires dans leur seconde langue officielle.

Géré par l'ACUFC, le programme vise tous les établissements postsecondaires du Canada qui offrent des programmes d'étude en français, du soutien connexe et un environnement leur permettant d'utiliser et d'améliorer leurs compétences en français.

Ce programme représente un investissement de 12 millions de dollars pour le gouvernement du Canada, répartis sur 4 exercices (2019-2020 : 3 millions de dollars; 2020-2021 : 3 millions de dollars; 2021-2022 : 3 millions de dollars; 2022-2023 : 3 millions de dollars).

Les premières bourses ont été versées aux étudiants lors de la rentrée scolaire 2020-2021.

Les étudiants sont invités à communiquer directement avec leur établissement d'enseignement postsecondaire qui participe au programme.

Le 19 février dernier, la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada sur la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes dans le document « Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures afin d'établir un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

