Nouveau partenariat pour appuyer le bilinguisme de la capitale nationale

Le gouvernement reconnaît et soutient le caractère bilingue de la capitale nationale

OTTAWA, le 13 juin 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne et sont des instruments d'inclusion et d'intégration de notre diversité. C'est pourquoi le gouvernement est déterminé à soutenir le bilinguisme dans la capitale du Canada et partout au pays.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé un partenariat d'une durée de deux ans entre le gouvernement du Canada et l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) pour renforcer le fait français à Ottawa et le caractère bilingue de la capitale du Canada. L'organisme recevra 1,25 million de dollars sur deux ans pour appuyer des entreprises et des organismes communautaires qui mèneront des projets visant à soutenir la vitalité et le développement économique de la communauté francophone ainsi que le rapprochement des communautés de langue officielle.

Par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, 2,5 millions de dollars sur quatre ans seront consacrés à divers projets menés par des partenaires comme des organismes communautaires qui visent à accroître la présence du français dans la capitale.

Ce partenariat avec l'ACFO se veut un appui important aux projets visant à faire rayonner le bilinguisme à Ottawa, afin qu'elle reflète le caractère bilingue du Canada. Cette initiative s'inscrit au troisième pilier du Plan d'action pour les langues officielles, soit Promouvoir un Canada bilingue, qui a pour objectif de faire passer notre taux national de bilinguisme de 17,9 % à 20 % d'ici 2036.

Citations

« Nos deux langues officielles nous définissent en tant que pays et sont un exemple de notre diversité. Notre capitale doit refléter cette richesse culturelle et linguistique. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à soutenir le renforcement du fait français et du bilinguisme à Ottawa en appuyant différents projets locaux menés par et pour les membres de la communauté. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

« Le projet "Ottawa bilingue : avançons ensemble" marque une étape importante pour le bilinguisme de la ville d'Ottawa, un dossier prioritaire de l'ACFO depuis de nombreuses années. Nous sommes très fiers de mener ce projet, élaboré par et pour la communauté, qui contribuera directement au développement du caractère bilingue de l'ensemble de notre capitale nationale. »

- Mme Soukaina Boutiyeb, présidente, Association des communautés francophones d'Ottawa

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements records de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Ce plan propose une vision claire, une nouvelle aide financière et des mesures précises pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion du français et de l'anglais d'un océan à l'autre.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans note avenir

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jérémy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, jeremy.ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca