Lancement d'une nouvelle stratégie visant à transformer l'industrie automobile canadienne

NEWMARKET, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement, ce qui redéfinit en profondeur les relations commerciales et laisse planer un climat d'incertitude sur l'économie, les entreprises et les travailleurs. Le secteur automobile canadien est en première ligne de cette évolution, puisque plus de 90 % des véhicules fabriqués au Canada et 60 % des pièces d'automobile fabriquées ici sont actuellement exportés vers les États-Unis.

Aujourd'hui, John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail), a visité Palcam Technologies Ltd à Newmarket, en Ontario, afin de mettre de l'avant la nouvelle stratégie automobile du gouvernement du Canada et les nouvelles mesures visant à aider les travailleurs et les employeurs à faire face aux pressions actuelles tout en se préparant à répondre aux besoins futurs en matière de main-d'œuvre.

Le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. C'est pourquoi il élabore une nouvelle stratégie industrielle. Le Canada transforme l'économie, pour la faire passer d'une dépendance envers un seul partenaire commercial, à un modèle plus résilient aux perturbations mondiales. Ainsi, l'économie sera plus forte, plus durable et plus indépendante, et sera fondée sur les bases solides des industries canadiennes et soutenue par divers partenaires commerciaux internationaux. Le gouvernement lance également une stratégie nationale d'électrification pour tirer parti de notre avantage énergétique et fournir de l'énergie propre, abordable et fiable aux à la population canadienne.

Ces changements offrent une occasion unique de transformer l'industrie automobile canadienne afin qu'elle soit moins dépendante des États-Unis et des véhicules à essence. À cette fin, le gouvernement lance une nouvelle stratégie automobile qui récompense la production de véhicules fabriqués au Canada. Cette stratégie mise sur nos capacités de calibre mondial en matière d'intelligence artificielle et sur notre expertise en matière de technologie pour fabriquer les voitures de demain. De plus, elle permettra de positionner le Canada à titre de chef de file mondial de la production de véhicules électriques (VE).

Le premier ministre Mark Carney a annoncé le 5 février les nouvelles mesures suivantes :

1. Afin d'accélérer les investissements dans le secteur canadien de la fabrication d'automobiles, le nouveau gouvernement du Canada va :

allouer 3 milliards de dollars provenant du Fonds de réponse stratégique et jusqu'à 100 millions de dollars provenant de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour aider l'industrie automobile à s'adapter, à croître et à se diversifier pour de nouveaux marchés;

tirer parti de la superdéduction à la productivité et de la réduction des taux d'imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à émission zéro afin d'inciter les investissements dans les technologies propres et les VE.

2. Afin de rationaliser les politiques de réduction des émissions en se concentrant sur les résultats qui comptent pour les Canadiennes et les Canadiens, le nouveau gouvernement du Canada va :

mettre en place des normes plus strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre pour les modèles de véhicules des années 2027 à 2032; ces normes placeront le Canada en voie d'atteindre l'objectif de 75 % de ventes de VE d'ici 2035 et de 90 % d'ici 2040, réduisant ainsi notre empreinte carbone et assurant le leadership mondial du Canada dans le domaine des énergies propres;

pour les modèles de véhicules des années 2027 à 2032; ces normes placeront le Canada en voie d'atteindre l'objectif de 75 % de ventes de VE d'ici 2035 et de 90 % d'ici 2040, réduisant ainsi notre empreinte carbone et assurant le leadership mondial du Canada dans le domaine des énergies propres; appliquer ces normes d'émissions plus strictes pour lui permettre d'abroger la norme d'accessibilité relative aux véhicules électriques et ainsi laisser les constructeurs utiliser un plus grand éventail de technologies pour se conformer aux normes et répondre aux préférences des consommateurs à court terme, tout en favorisant l'adoption des véhicules électriques à long terme.

3. Afin de renforcer la demande au pays en rendant les VE plus abordables et plus fiables pour les Canadiennes et les Canadiens, le nouveau gouvernement du Canada va :

lancer un programme de cinq ans pour des VE abordables visant à réduire le coût des VE au Canada et à renforcer le marché national de consommation; le nouveau programme de 2,3 milliards de dollars offrira aux particuliers et aux entreprises des incitations à l'achat ou à la location pouvant atteindre 5 000 $ pour les VE à batterie et à pile à combustible, et jusqu'à 2 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) d'une valeur finale de transaction maximale de 50 000 $ sur les voitures fabriquées par des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange. Afin de soutenir l'industrie automobile canadienne, ce plafond de 50 000 $ ne s'appliquera pas aux VE et VEHR fabriqués au Canada;

visant à réduire le coût des VE au Canada et à renforcer le marché national de consommation; développer notre réseau national de bornes de recharge des VE à l'aide d'un investissement de 1,5 milliard de dollars par le biais de l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène, afin de faciliter et de simplifier la recharge des VE pour les conducteurs de tout le pays.

4. Afin d'établir un régime commercial complet qui renforce la compétitivité du secteur de l'automobile, le nouveau gouvernement du Canada va :

renforcer le cadre canadien de remise pour l'industrie automobile afin de récompenser les entreprises qui produisent et investissent au Canada;

afin de récompenser les entreprises qui produisent et investissent au Canada; maintenir les droits de douane compensatoires sur les importations automobiles en provenance des États-Unis afin de garantir des conditions équitables pour les constructeurs automobiles canadiens sur le marché intérieur;

afin de garantir des conditions équitables pour les constructeurs automobiles canadiens sur le marché intérieur; miser sur son partenariat stratégique récemment renforcé avec la République de Corée en signant un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration industrielle entre le Canada et la Corée en matière de mobilité future, accord qui s'appuie sur d'autres protocoles d'accord que le Canada a signés avec des constructeurs automobiles mondiaux afin de promouvoir la coopération;

miser sur la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique avec la Chine, leader mondial dans la fabrication de véhicules électriques, afin de diversifier davantage les échanges commerciaux et de stimuler de nouveaux investissements dans le secteur automobile; ce partenariat récemment annoncé visera à encourager de nouveaux investissements chinois dans des coentreprises au Canada et à permettre l'importation d'un volume fixe de véhicules électriques chinois sur le marché canadien.

5. Afin de protéger les travailleurs et les entreprises du secteur automobile canadien contre les pressions immédiates tout en les aidant à faire la transition vers l'avenir, le nouveau gouvernement du Canada va :

fournir un soutien aux employés grâce à une nouvelle subvention au travail partagé afin d'éviter les licenciements et de favoriser le maintien en poste des travailleurs, pour permettre aux entreprises de préparer l'avenir;

afin d'éviter les licenciements et de favoriser le maintien en poste des travailleurs, pour permettre aux entreprises de préparer l'avenir; établir une nouvelle alliance entre les partenaires industriels, syndicaux et de formation afin de remédier aux goulets d'étranglement et de stimuler les investissements privés;

industriels, syndicaux et de formation afin de remédier aux goulets d'étranglement et de stimuler les investissements privés; offrir une assistance à l'emploi et un soutien à la formation professionnelle à jusqu'à 66 000 travailleurs au Canada, notamment des travailleurs déplacés du secteur de l'automobile, grâce à un investissement de 570 millions de dollars;

Le gouvernement tirera parti de nos nouveaux accords commerciaux, ainsi que des accords existants, notamment le récent accord avec la chine sur les VE, pour catalyser de nouveaux investissements massifs dans le secteur, diversifier les marchés d'exportation automobiles du Canada et positionner le Canada comme un chef de file mondial dans le domaine des VE. Les travailleurs et les industries du Canada disposent des moyens nécessaires pour saisir cette occasion, et notre gouvernement réalise des investissements générationnels dans les minéraux critiques, notamment ceux qui sont essentiels à la fabrication des batteries, afin de garantir notre place dans les chaînes d'approvisionnement les plus importantes au monde.

Les choix faits maintenant façonneront l'industrie canadienne de l'automobile pour les décennies à venir. En protégeant cette industrie et en incitant les constructeurs automobiles à produire ici, nous pouvons faire en sorte que les travailleurs et les entreprises du Canada soient compétitifs et gagnants dans ce nouvel environnement mondial.

Les mesures annoncées aujourd'hui s'appuient sur des initiatives déjà annoncées visant à transformer des industries stratégiques canadiennes, dont celles de l'acier et du bois d'œuvre. Ensemble, elles forment une stratégie industrielle ambitieuse qui permettra de bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante, et de faire en sorte que les travailleurs et les industries puissent faire la transition vers cet avenir et saisir les occasions qui s'y présentent.

« L'industrie de l'automobile canadienne est de calibre mondial. Notre nouvelle stratégie pour le secteur de l'automobile renforce l'industrie, aide les travailleurs et travailleuses à acquérir de nouvelles compétences et prépare les employeurs pour l'avenir. »

- Secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

Faits saillants

Le secteur de l'automobile du Canada emploie plus de 500 000 travailleurs, injecte plus de 16 milliards de dollars par année dans le PIB canadien et est l'une des plus grandes industries d'exportation du Canada. En 2025, le Canada a fabriqué plus de 1,2 million de véhicules de tourisme.

Comme plus de 90 % des véhicules fabriqués au Canada et 60 % des pièces fabriquées au Canada sont exportés aux États-Unis, les droits de douane imposés par les États-Unis dans le secteur de l'automobile menacent l'industrie canadienne de la fabrication automobile et les 125 000 emplois qui s'y rattachent directement.

Depuis avril 2025, les véhicules fabriqués au Canada sont soumis à un droit de douane de 25 % par les États-Unis sur leurs composants non américains (la valeur du contenu américain dans les automobiles conformes à l'ACEUM est exemptée).

D'ici cinq ans, les ventes de VE devraient atteindre près de 40 % des ventes mondiales de véhicules.

