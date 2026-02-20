PARIS, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le Canada renforce la sécurité économique et énergétique au pays et à l'international en collaborant avec ses alliés partout dans le monde pour diversifier les échanges commerciaux, attirer des investissements et exporter ses ressources énergétiques et minérales exceptionnelles.

Cette semaine, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, s'est rendu à Varsovie, en Pologne, et à Paris, en France, pour faire avancer ces chantiers prioritaires.

En Pologne, M. Hodgson a fait progresser le partenariat stratégique canado-polonais annoncé par les premiers ministres Carney et Tusk en août 2025, ce qui augmente les chances de voir la Pologne choisir la technologie canadienne pour son projet de deuxième centrale nucléaire. Le ministre Hodgson a souligné que la technologie CANDU est très bien adaptée aux objectifs à long terme de la Pologne et a affirmé que le Canada est prêt à mobiliser son expertise nucléaire, sa capacité industrielle et le soutien du gouvernement fédéral si la Pologne décide d'aller de l'avant avec un partenariat avec le Canada pour le développement de son parc nucléaire.

Le ministre a aussi participé à des rencontres avec des gens d'affaires et des responsables gouvernementaux et a discuté de nouvelles possibilités de collaborations et d'échanges commerciaux en matière énergétique, dans des domaines comme le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène, l'énergie éolienne en mer et la modernisation des réseaux électriques.

Le ministre a ensuite assisté à la réunion des ministres des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) à Paris, en France, où il a rencontré des dirigeants de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Turquie et de l'Union européenne et a présidé un dialogue sur les minéraux critiques avec des leaders gouvernementaux et industriels, pour faire le pont entre les investisseurs européens, notamment français, et les occasions d'investissements offertes par le secteur minier canadien. Attirant l'attention sur la présidence canadienne du G7 en 2025 et le rôle de fer de lance de notre pays dans la création de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, M. Hodgson a réitéré que le Canada est un partenaire stable et fiable pour qui souhaite investir et faire des affaires dans les secteurs énergétique et minier.

M. Hodgson a également annoncé jusqu'à 15 millions de dollars de financement fédéral conjoint pour soutenir la collaboration public-privé proposée de la société Kinectrics au projet prometteur d'usine de gestion en boucle du tritium H3AT de l'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni et d'Eni, ouvrant la voie à l'annonce officielle de cette collaboration avec notre important partenaire du G7 dans les semaines à venir. Ce financement place les entreprises canadiennes à la pointe de la chaîne d'approvisionnement émergente de la fusion nucléaire et créera de nouveaux débouchés pour nos entreprises et nos travailleurs.

Le ministre Hodgson a aussi participé à un dialogue sur l'avenir de la sécurité énergétique de l'Ukraine, pendant lequel il a réitéré son soutien inconditionnel à ce pays et a souligné que le Canada contribue à rétablir l'électricité, à stabiliser les systèmes énergétiques ukrainiens et à contrer les attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques, qui cherchent à transformer le froid hivernal en arme. Il a rencontré Denys Chmyhal, premier vice-premier ministre et ministre de l'Énergie de l'Ukraine, pour signer un protocole d'entente sur la coopération stratégique dans le secteur de l'énergie. L'entente vise à répondre au besoin d'énergie de l'Ukraine en guerre mais profitera aux deux pays à long terme en rendant les infrastructures énergétiques plus résilientes face aux attaques cybernétiques et physiques et en favorisant l'échange d'expertise sur le déploiement de microréseaux dans les régions rurales.

Par ces démarches, M. Hodgson a conforté le Canada dans son rôle de superpuissance énergétique et contribué à ouvrir de nouvelles possibilités d'échanges commerciaux et d'investissements au Canada. Ces efforts contribueront à la résilience des systèmes énergétiques, à la diversification des chaînes d'approvisionnement, à de bons emplois et à une prospérité durable au Canada, de même qu'à une plus grande stabilité à l'étranger.

« Le Canada a ce dont le monde a besoin : des ressources abondantes, la fiabilité, un développement responsable et un engagement indéfectible envers nos alliés, la démocratie et le multilatéralisme. C'est pourquoi nous accélérons nos efforts en vue de renforcer la coopération avec de nouveaux partenaires internationaux variés, non seulement pour accroître la sécurité énergétique et la compétitivité à l'échelle mondiale, mais aussi pour mettre nos ressources en valeur afin de créer des possibilités et de la prospérité au pays pour la population canadienne. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à ses fabricants, ses innovateurs, sa main-d'œuvre hautement qualifiée et ses ressources de calibre mondial, le Sud de l'Ontario continue d'aider notre pays à se démarquer comme chef de file de l'économie de l'énergie propre. Le financement accordé à Kinectrics favorisera la mise en place d'infrastructures de pointe pour le tritium qui permettront d'assurer une mise en valeur sûre de l'énergie de fusion propre et la protection des travailleurs et des collectivités, en plus d'aider le secteur nucléaire ontarien en pleine croissance à connaître du succès à l'échelle mondiale. »

L'honorable Evan Solomon

Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Depuis l'invasion à grande échelle et injustifiée de l'Ukraine par la Russie en 2022, sans aucune provocation, le Canada s'est imposé comme un partenaire important pour la sécurité énergétique de l'Ukraine, notamment en offrant de l'aide financière et technique et en contribuant à la coordination du soutien international par l'intermédiaire du Groupe de coordination pour l'énergie en Ukraine du G7+.

En octobre 2025, le ministre Hodgson a signé une déclaration d'intention commune sur la coopération stratégique dans le secteur de l'énergie avec l'Ukraine lors de la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7 à Toronto, en Ontario.

Le Canada est un membre fondateur de l'Agence internationale de l'énergie, qui collabore avec ses pays membres pour sécuriser l'approvisionnement énergétique mondial et accélérer la transition mondiale vers les énergies propres grâce à des données, des analyses et des solutions et recommandations stratégiques.

Le ministre Hodgson a d'ailleurs annoncé l'octroi de plus d'un million de dollars en subventions à l'AIE afin de soutenir des initiatives qui font progresser les priorités stratégiques du Canada dans le secteur de l'énergie, notamment le renforcement du dialogue régional en Asie du Sud-Est.

