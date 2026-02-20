Le regroupement des activités du CRIM et celles de INO permettra d'accélérer l'implantation des technologies en optique-photonique, en quantique et de l'intelligence artificielle dans les entreprises canadiennes.

QUÉBEC , le 20 févr. 2026 - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les technologies quantiques et celles en optique-photonique jouent un rôle stratégique dans la transformation et la compétitivité des entreprises canadiennes. Combinées à l'intelligence artificielle et à la science des données, ces technologies de pointe constituent un levier majeur pour la croissance et la résilience de notre économie.

C'est dans cette perspective que l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, annonce que le gouvernement du Canada a l'intention d'accorder jusqu'à 52 millions de dollars pour soutenir les activités de Technologies Luqia, un laboratoire d'innovation industrielle qui répondra aux besoins identifiés par l'industrie dans ces domaines stratégiques et facilitera la mise en marché de technologies d'avant-garde au sein d'entreprises québécoises et canadiennes, particulièrement les PME.

En joignant leurs expertises et leurs infrastructures pour créer Technologies Luqia, l'Institut national d'optique (INO) et le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) bénéficieront d'un réseau plus grand et plus diversifié et seront en mesure d'offrir des services bonifiés aux PME. La création de Technologies Luqia permettra de consolider un pôle d'excellence au service des entreprises et favorisera l'établissement de partenariats industriels. Ainsi, les entreprises accéléreront le développement et la mise en marché de solutions technologiques à forte valeur ajoutée pour les marchés nationaux et internationaux dans différents secteurs industriels du Canada.

Le soutien du gouvernement du Canada est conditionnel à l'évaluation du projet en fonction des critères et paramètres de programmes de DEC, ainsi qu'à la signature d'une entente de contribution entre DEC et Technologies Luqia.

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers la croissance de notre économie, ainsi qu'envers le renforcement de la sécurité et de la résilience des entreprises canadiennes. Technologies Luqia offrira aux entreprises un accompagnement intégré pour accélérer la commercialisation de technologies stratégiques et favoriser la création d'emplois à forte valeur ajoutée. Au cours des prochaines années, les activités de Technologies Luqia pourraient contribuer à accroître l'innovation canadienne en matière de défense et à double usage, un pilier de notre Stratégie industrielle de défense. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Dans un contexte mondial incertain, notre gouvernement fait le choix clair de soutenir les PME canadiennes et les organismes technologiques qui les accompagnent, comme Technologies Luqia. De plus, notre politique Achetez canadien et notre stratégie d'approvisionnement en défense placent les PME au cœur des approvisionnements du gouvernement du Canada, contribuant ainsi à rendre le Canada plus autonome, à stimuler l'innovation locale et à créer des emplois de qualité partout au pays. »

L'honorable Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Notre gouvernement s'est engagé à créer une économie forte et à aider les entreprises du Québec et du Canada à innover et à accéder à de nouveaux marchés, dont celui de la défense. Je suis donc ravi que le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les activités de Technologies Luqia, un atout stratégique pour appuyer les entreprises d'ici. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« La création de Luqia, rendue possible notamment grâce à l'investissement de Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous permettra, par la synergie entre l'intelligence artificielle et la photonique, de travailler en collaboration avec des entreprises canadiennes et québécoises afin de transformer des secteurs clés comme la santé, la fabrication, la défense, l'aérospatiale et l'agroalimentaire, tout en jetant les bases des innovations futures en quantique et en photonique intégrée. Dès le jour 1, Luqia constitue un levier puissant pour accroître la productivité, réduire les coûts et renforcer l'autonomie technologique du Canada. »

Alain Chandonnet, président-directeur général, Technologies Luqia

