- Une nouvelle source en information au Québec dès le lundi 29 mars -

- L'équipe de NOOVO LE FIL prête à rendre compte de l'actualité locale et nationale -

- Le documentaire LE DÉFI DE L'INFO présente les coulisses de la salle de nouvelles de Noovo et l'état du journalisme aujourd'hui -

- Bell Média investit dans une programmation bonifiée de nouvelles et de divertissement sur toutes ses plateformes -

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW/ - Bell Média a dévoilé aujourd'hui les détails entourant son nouveau service d'information Noovo Info, et présenté les membres de l'équipe composée des journalistes de la télé, de la radio et du numérique de Bell Média au Québec. Cette équipe unifiée sous la direction générale de Jean-Philippe Pineault assurera une couverture optimale sur toutes ses plateformes des sujets qui touchent le public, partout au Québec.

Les émissions NOOVO LE FIL seront les rendez-vous phares du service d'information sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. Sur le Web, on trouvera également différents reportages et capsules d'information exclusifs. À la radio, partout à travers la province, les journalistes continueront de rendre compte de la nouvelle de dernière heure tout en collaborant étroitement avec leurs collègues de la télévision et de l'information numérique.

Cliquez ici pour voir la vidéo des animateurs.

Animées par Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais, Michel Bherer et Meeker Guerrier, les éditions nationales et locales de l'émission NOOVO LE FIL seront présentées dès le 29 mars du lundi au vendredi à 17 h et 22 h et les samedis et dimanches à 9 h. Des journalistes de plusieurs régions du Québec feront équipe avec les animateurs, producteurs au contenu, recherchistes, réalisateurs, vidéastes, producteurs numériques, gestionnaires et techniciens pour assurer la production quotidienne des émissions. NOOVO LE FIL comptera aussi sur plusieurs collaborateurs de renom, dont Yves Boisvert, Sophie Gagnon, Marie Grégoire, Louise Harel, Camille Lopez, Hugo Meunier, Elizabeth Plank, Martine St-Victor et Alexis Wawanoloath (liste complète ici) qui viendront commenter et alimenter les discussions au gré des enjeux et sujets abordés.

« Noovo Info est un service d'information complet et multiplateforme qui va se déployer à la télévision, à la radio et sur le Web et qui s'ajoute ainsi à la pluralité des voix et des points de vue qui sont essentiels à notre démocratie, a mentionné Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information. Avec notre nouvelle émission d'information NOOVO LE FIL, nous voulons ouvrir la discussion sur les différents enjeux en mettant en contexte la réalité d'ici. »



L'émission NOOVO LE FIL propose une formule moderne, originale et distinctive. Grâce à une équipe d'animateurs, de journalistes et de collaborateurs aguerris, les émissions relateront l'actualité sous des angles différents, dans des formats dynamiques et incarnés. Au-delà de la manchette, on y donnera une voix à ceux et celles qu'on entend moins. Les différents rendez-vous télé et contenus numériques deviendront assurément des incontournables en information pour le public québécois.

Pour voir la liste complète des journalistes, collaborateurs et membres de l'équipe de Noovo Info, consultez le dossier de presse.

DOSSIER DE PRESSE COMPLET - CLIQUEZ ICI



LE DOCUMENTAIRE : LE DÉFI DE L'INFO



Le jeudi 25 mars à 22 h, Noovo présentera un documentaire relatant la mise en place de la salle de nouvelles de Noovo tout en jetant un regard sur l'état actuel de l'information au Québec, alors que la désinformation et les fausses nouvelles pullulent en ligne. Plusieurs enjeux y sont abordés, notamment le rôle du journalisme et de la liberté de presse à une époque où une pandémie mondiale sévit, que des tensions sociales sont exacerbées et que les fondements des démocraties sont fortement ébranlés à travers le monde (bande-annonce ici).



À l'instar des animateurs de Noovo Info, des experts, journalistes et chefs d'antenne donnent leur perspective sur le monde des médias et le contexte dans lequel s'installe un nouveau joueur en information au Québec. Vous entendrez entre autres :

Valérie Beaudoin

Yves Boisvert

Simon Durivage

Anne-Marie Dussault

Stéphane Giroux

Patrick Lagacé

Philippe Lamarre

Philippe Lapointe

Marie-Claude Lavallée

Camille Lopez

Pénélope McQuade

Michael Nguyen

Patrice Roy

Julie Snyder

Mutsumi Takahashi

Stéphanie Vallet

Patrick White

NOOVO LE FIL

L'émission d'information NOOVO LE FIL sera présentée tous les jours de la semaine dans différentes cases horaires sur Noovo :

Noovo Le Fil 17 - Lundi au vendredi, 17 h (60 minutes)

Portion nationale (30 minutes), animée par Noémi Mercier

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès 17 h 30, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 17 h 30, animée par Noémi Mercier



Noovo Le Fil 22 - Lundi au vendredi, 22 h (30 minutes)

Portion nationale, animée par Michel Bherer

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès 22 h 10, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 22 h 10, animée par Michel Bherer

Noovo Le Fil week-end - Samedi et dimanche, 9 h (60 minutes)

Édition nationale, animée par Meeker Guerrier

À propos de Noovo

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Téléréalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.



À propos de Bell Média au Québec

Chef de file en matière de création de contenus, Bell Média possède des actifs de premier plan au Québec dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont la chaîne généraliste et destination numérique Noovo, en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média exploite également CTV Montréal, la première chaîne d'information anglophone du Québec, et Crave, le service de diffusion en continu bilingue offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. L'entreprise développe et exploite des applications mobiles, des sites web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média est propriétaire d'Astral, un réseau d'affichage extérieur établi à Montréal comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces, et détient une participation minoritaire dans Grandé Studios, situé à Montréal. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca



SOURCE Bell Média

Renseignements: Patrick Tremblay, (p) 514.913.6799, [email protected]; Michaël Majeau, (p) 514.884-1868, [email protected]

