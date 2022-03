OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - Le Canada continue d'accueillir un nombre record de nouveaux arrivants au pays pour y vivre, y travailler ou le visiter, et des conseils en matière d'immigration de grande qualité doivent être offerts aux personnes qui en ont besoin et qui en dépendent. Le gouvernement du Canada a pris l'engagement de renforcer la réglementation régissant les consultants en matière d'immigration et de citoyenneté et d'obliger ces derniers à respecter les normes professionnelles les plus élevées possible.

Le 23 novembre 2021, le gouvernement du Canada a marqué un jalon important de cet engagement par l'ouverture du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, l'autorité de réglementation officielle des consultants en immigration et en citoyenneté de l'ensemble du Canada. Le Collège, lequel délivre les permis d'exercice aux consultants en immigration et en citoyenneté pour donner des conseils aux clients et les représenter lorsqu'ils présentent des demandes à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est autoréglementé par un conseil d'administration composé de 9 personnes.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé la nomination des 5 administrateurs de l'intérêt public suivants au conseil d'administration :

Ben Rempel , ancien sous-ministre adjoint de l'immigration au Manitoba ;

, ancien sous-ministre adjoint de l'immigration au ; Jennifer Henry , responsable principale de l'élaboration de programmes et de stratégies, Église unie du Canada;

, responsable principale de l'élaboration de programmes et de stratégies, Église unie du Canada; Normand Beaudry , directeur du recrutement international à l'Université Laval , et trésorier et membre du consortium CALDO;

, directeur du recrutement international à l'Université , et trésorier et membre du consortium CALDO; Timothy D'Souza , vice-président principal, Opérations financières et d'affaires, Diabète Canada;

, vice-président principal, Opérations financières et d'affaires, Diabète Canada; Nicholas Summers , ancien directeur provincial et directeur général, Commission de l'aide juridique de Terre-Neuve-et- Labrador .

Tous les administrateurs de l'intérêt public ont été nommés pour un mandat de 2 ans, lequel a commencé le 7 mars 2022.

Le nouveau Collège, y compris la nomination des administrateurs de l'intérêt public, accroît la surveillance gouvernementale de la profession de consultants. Il s'agit d'améliorations qui permettront de mieux protéger les clients des programmes d'immigration et de citoyenneté ainsi que de renforcer l'intégrité de l'industrie des services-conseils. Le Collège représente un pilier clé des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la fraude dans le système d'immigration du Canada.

« L'année dernière, le Canada a admis un nombre record de nouveaux arrivants, et il continue d'accueillir chaque année de plus en plus de personnes au sein de la grande famille canadienne. Je sais que ce nouveau conseil d'administration contribuera à assurer que les nouveaux arrivants prospectifs aient accès à des conseils en matière d'immigration et à une représentation de qualité. Il aidera aussi à faire en sorte que tout le monde soit traité de façon juste et avec respect. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le conseil d'administration du Collège sera composé de 5 administrateurs de l'intérêt public, nommés par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et de 4 membres du Collège (des consultants).





Le Collège est un organisme indépendant qui régit la profession et protège le public ainsi que les consultants en règle de ceux qui profitent des personnes vulnérables.

