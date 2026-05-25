Québec soutient 18 projets d'innovation pour accélérer l'adoption de l'IA et des technologies quantiques

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, est fier d'annoncer les propositions retenues dans le cadre de l'appel de projets d'innovation en intelligence artificielle (IA) et en technologies quantiques. Celui-ci vise le développement de solutions novatrices qui mettent à profit ces technologies et qui démontrent un important potentiel de retombées pour les entreprises, notamment en matière de productivité.

Le financement gouvernemental, d'un montant total de près de 17,8 millions de dollars, soutiendra la réalisation de 18 projets1 évalués à plus de 44 millions. Ces initiatives contribueront à accélérer l'adoption des technologies quantiques et de l'IA dans plusieurs secteurs de l'économie et à favoriser leur utilisation éthique et responsable.

L'appel de projets s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 ainsi que dans le Programme innovation. Il a été mené en collaboration avec les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), l'Institut de valorisation des données (IVADO) et le consortium Confiance IA.

Citation :

« Je suis ravi de voir que les entreprises d'ici se distinguent en développant des solutions novatrices. Je tiens à souligner l'important travail réalisé par ces organisations pour mettre en œuvre leurs initiatives. Pour notre gouvernement, c'est crucial de soutenir les projets qui contribuent à propulser le Québec parmi les chefs de file mondiaux dans les secteurs stratégiques de l'IA et des technologies quantiques. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

La SQRI 2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. D'ici 2027, 125 millions de dollars auront été consentis grâce à la SQRI 2 en vue de soutenir l'adoption de l'intelligence artificielle ainsi que des technologies en appui à l'IA.

en vue de soutenir l'adoption de l'intelligence artificielle ainsi que des technologies en appui à l'IA. Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d'innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en soutenant l'émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l'industrie.

IVADO est un consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en IA. Il engendre, stimule et appuie les initiatives dans ce domaine, en mettant en interaction la communauté de recherche, les organisations et les établissements d'enseignement.

Fondé en 2023, le consortium industriel Confiance IA accompagne les entreprises pour qu'elles intègrent l'IA dans leur quotidien. Il les aide également à développer une IA résiliente et robuste afin qu'elles puissent maintenir leur compétitivité.



1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprises RSRI Titre du projet Valeur

du projet Subvention Solutions Humanitas

et Elisen & Associés s. o. Certifia : certification d'IA embarquée et explicable 1 122 540 $ 406 089 $ Solutions marketing Parachute

et Trinaire s. o. Évaluation des modèles

de langage pour l'excellence

et l'assurance qualité 454 046 $ 158 740 $ MISO Chip

et Simmunome Consortium québécois

sur la découverte

du médicament Développement d'un système d'IA prédictif en oncologie propulsé par des données phénotypiques capturant l'évolution du microenvironnement tumoral 2 202 780 $ 1 101 390 $ Médical Nura

et Pré-soins MEDTEQ+ Plateforme de sécurité médicamenteuse et formation juste-à-temps alimentées

par l'IA 1 109 767 $ 554 884 $ Laserax et Femtum Prompt Optimisation de procédés laser industriels par l'IA 3 809 076 $ 1 500 000 $ WhalePiX et EXFO Prompt L'intelligibilité des circuits intégrés photoniques 2 891 800 $ 1 064 630 $ DeepSight Réalité augmentée

et Airbus Canada Consortium

de recherche

et d'innovation

en aérospatiale

au Québec Renforcement de la conformité

des procédures d'assemblage grâce à la réalité augmentée

et à l'analyse d'images

en temps réel 1 659 000 $ 677 250 $ Chef Jasper et Résidence Les écluses Saint-Lambert MEDTEQ+ Personnalisation du service alimentaire dans les CHSLD grâce à la robotique et à l'IA 4 417 013 $ 1 500 000 $ Zilia et Cliniques d'ophtalmologie Bellevue MEDTEQ+ Développement d'un modèle d'IA pour l'analyse spectrale

du fond d'œil : une nouvelle approche pour la détection précoce et le suivi du glaucome 1 428 234 $ 648 016 $ Logiag et Soleno Consortium

de recherche

et innovations

en bioprocédés industriels

au Québec Exploitation de données lidar

et satellite en agriculture

par l'IA 901 425 $ 415 087 $ Logiciel Frontleap,

Canac-Marquis Grenier

et Technologies HectiqAI Prompt Mémoire opérationnelle d'entreprise 2 351 898 $ 984 761 $ Industries Machinex

et Stratzer conseils Prompt Système d'estimation du poids des matières recyclables par l'IA multimodale 4 403 300 $ 1 500 000 $ Eli Science, Galenvs Science

et Dialogue technologies de la santé MEDTEQ+ La nanotechnologie et l'IA

au service d'un test salivaire

de précision pour la détection hormonale 3 557 149 $ 1 245 002 Omni-Med

et Opti-Thera MEDTEQ+ CIRCULATE : collaboration intersectorielle pour l'amélioration des soins cardiorhumatologiques par l'intégration et l'utilisation effectives de systèmes d'aide à la décision basés sur de grands modèles de langage 3 129 202 $ 1 095 220 $ Cannforecast logiciel

et Technologies OPA Prompt InfoBris x OPA : une approche IA pour optimiser la gestion des actifs municipaux pour un cycle complet, de la planification

au renouvellement

des infrastructures 1 265 245 $ 543 548 $ Femtum et WhalePiX Prompt Procédés d'usinage laser pour améliorer les pertes

de couplage des puces photoniques quantiques 3 149 728 $ 1 500 000 $ SBQuantum

et Irréversible Prompt Magnétomètre quantique autocalibrant par IA embarquée à basse puissance pour

les systèmes autonomes 2 990 785 $ 1 495 393 $ Les entreprises Aeponyx

et Syphos PRIMA Québec Développement

d'une plateforme étendue

de photonique intégrée (SIN TFLN) dans le but de soutenir

la mise au point de nouvelles sources laser intégrées

et miniaturisées pour

les applications quantiques 3 442 160 $ 1 260 919 $



Total 44 285 122 $ 17 775 804 $

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]