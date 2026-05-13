Québec nomme Marc Parent à titre d'émissaire spécial pour le marché de la défense

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, confient le mandat à M. Marc Parent de conseiller le gouvernement et d'appuyer l'écosystème québécois de la sécurité et de la défense afin de développer ce marché.

M. Parent agira à titre d'émissaire auprès des ministères et organismes fédéraux, ainsi que des partenaires industriels et internationaux dans le domaine de la défense, afin de promouvoir les forces du Québec.

Rappelons que les nouveaux engagements du Canada auprès de l'OTAN, en matière de dépenses militaires, sont une occasion pour le Québec de positionner l'industrie de la défense québécoise comme partenaire incontournable du pays dans l'atteinte de ses objectifs. Le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation de ses dépenses en défense de 81,8 milliards de dollars d'ici 2030.

De plus, le plan de réarmement de l'Europe représente des investissements de 800 milliards d'euros dans le marché de la défense. Le Canada dispose d'un accès privilégié au programme Security and Action for Europe, et peut tirer profit des contrats à venir.

Le Québec détient une expertise de pointe et un potentiel immense pour attirer des investissements. Toutefois, pour bien tirer son épingle du jeu, il doit mobiliser les entreprises de multiples secteurs stratégiques, principalement l'aérospatiale, la construction navale, les équipements de transport, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les minéraux critiques et stratégiques, l'informatique quantique et l'optique photonique.

M. Parent fournira également des avis au gouvernement du Québec sur les politiques et les programmes fédéraux et internationaux en matière de défense, de même que sur les opportunités qui s'y rattachent, et appuiera concrètement les entreprises québécoises dans leur intégration aux grandes chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Ingénieur de formation et chef d'entreprise d'envergure internationale, Marc Parent possède une connaissance approfondie du secteur aérospatial et de la défense ainsi qu'une vaste expérience de leader industriel. Il a travaillé chez CAE pendant vingt et un ans, notamment à titre de président et chef de la direction, transformant l'entreprise montréalaise en chef de file mondial de la simulation et de la formation dans les domaines civil et militaire. Avant de joindre l'entreprise, il a passé vingt ans chez Bombardier, où il a occupé des postes de direction dans la division aéronautique au Canada et aux États-Unis. Membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec, M. Parent est la personne toute désignée pour faire valoir les intérêts du Québec dans ce domaine stratégique.

Citations :

« Le Québec possède tous les atouts nécessaires pour répondre aux besoins de défense du Canada et de nos alliés. Nous sommes au cœur de l'industrie aérospatiale et nous réalisons chez nous 75 % des activités canadiennes de recherche et développement dans ce secteur stratégique pour la défense. La nomination de M. Parent à titre d'émissaire nous permettra de saisir toutes les occasions de positionner le Québec comme partenaire indispensable en matière de défense, et de créer des emplois de qualité pour les Québécois. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Dans le contexte actuel, le secteur de la défense prend une importance grandissante pour le Québec et ses alliés. Nous possédons une expertise reconnue mondialement et des entreprises capables de jouer un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement en défense. La nomination de M. Parent nous permettra de mieux positionner le Québec, de soutenir nos entreprises dans un marché en forte croissance et de créer des retombées économiques et des emplois de qualité partout dans la province. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« C'est avec un profond sentiment de responsabilité que j'accepte ce mandat. Je remercie la première ministre et le ministre Drainville pour leur confiance. Le monde a changé de façon fondamentale, et le Canada est appelé à jouer un rôle plus affirmé en matière de défense. Le Québec a tout ce qu'il faut pour être au cœur de cette transformation. Je mettrai mon réseau, mon expérience et mes relations au service du Québec pour aller chercher les contrats, les partenariats et les investissements que ce moment historique rend possibles. »

Marc Parent, émissaire spécial pour le secteur de la défense

Faits saillants :

La Stratégie industrielle de défense du Canada vise 70 % de contenu canadien. Le pays a été choisi pour accueillir le futur siège social de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Avec ses nombreuses forces, dont son écosystème financier solide et diversifié, qui repose sur de nombreuses organisations de premier plan, Montréal est l'endroit idéal pour accueillir ce siège social. Tous les acteurs du milieu ainsi que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont d'ailleurs mobilisés autour de ce grand projet porteur pour le Québec.

Parmi ses atouts, le Québec abrite des entreprises de calibre mondial dans des secteurs stratégiques comme l'aérospatiale, telles que CAE, Bombardier, Pratt & Whitney et Bell Textron Canada, ainsi que des chantiers navals de réputation internationale.

Il compte plus de 430 entreprises actives dans le marché de la défense. À cela s'ajoutent plus de 900 entreprises et organismes, dont une majorité de PME prêtes à intégrer les chaînes d'approvisionnement.

Le gouvernement fédéral a choisi Mirabel comme l'un des deux sites du nouveau Centre d'innovation sur les drones du Conseil national de recherches du Canada.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]: Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]