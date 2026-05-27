INVITATION AUX MÉDIAS - Cérémonie de remise des Prix Reconnaissance jeunesse 2026

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Monsieur Mathieu Lévesque, invite les représentants des médias à la 8e cérémonie de remise des Prix Reconnaissance jeunesse.

Date : Le jeudi 28 mai Heure : 17 h Lieu : Assemblée nationale du Québec

Quatre jeunes de 15 à 35 ans et trois intervenantes et intervenants recevront un prix décerné par le Gouvernement du Québec. Ces personnes se sont illustrées par un engagement exceptionnel envers la jeunesse, que ce soit par leur persévérance ou leur implication.

Consignes pour participer à l'événement

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obligatoirement obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]