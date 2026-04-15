GATINEAU, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) est responsable d'administrer le régime d'assurance-emploi (AE), en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Elle doit notamment contrôler et évaluer annuellement le régime d'assurance-emploi et garantir la transparence financière et ll'établissement du taux de cotisation à l'AE.

Aujourd'hui la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la nomination de Chris Roberts au poste de commissaire suppléant des travailleurs et travailleuses, à compter du 13 avril 2026, et ce, pour un mandat de 18 mois ou jusqu'à ce qu'un commissaire soit nommé à ce poste.

Avant cette nomination, M. Roberts était directeur national du Service des politiques sociales et économiques du Congrès du travail du Canada (CTC), où il a dirigé l des travaux de recherche et des conseils stratégiques en matière de politiques macroéconomiques, de politiques du marché du travail et de réglementation. Il possède plus de 20 ans d'expérience à titre de chercheur, de professeur et d'auteur. En plus de siéger à plusieurs comités consultatifs sur le travail, il a également été membre du Comité consultatif sur les appels en assurance-emplo du Tribunal de la sécurité sociale, et de la table ronde sur l'emploi et les compétences du Sénat du Canada et de la CAEC.

M. Roberts remplacera le commissaire des travailleurs et travailleuses sortant, M. Pierre Laliberté, qui prend sa retraite après près d'une décennie de service au sein de la CAEC.

Le commissaire des travailleurs et travailleuses et le commissaire des employeurs à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) mènent des consultations et établissent des relations de travail avec diverses organisations et personnes du secteur privé qui utilisent les programmes et services du régime d'assurance-emploi ou qui peuvent être touchées par ceux-ci. Ces relations permettent aux commissaires de s'acquitter de leurs fonctions de représentation et de faire valoir à l'interne les préoccupations et les positions du secteur privé concernant l'application des lois, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et l'exécution des programmes en lien avec le régime d'assurance-emploi.

Citations

« J'ai bien hâte de travailler avec M. Roberts lorsqu'il commencera son nouveau mandat à titre de commissaire. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au commissaire de l'assurance-emploi des travailleurs et travailleuses, Pierre Laliberté, pour toutes ses années de service et pour son dévouement à faire entendre les points de vue des travailleurs canadiens auprès des responsables du régime de l'assurance-emploi. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

La CAEC compte quatre membres. Le président et le vice-président sont, respectivement, le sous‑ministre de EDSC et le sous-ministre délégué principal de EDSC et chef de l'exploitation pour Service Canada; qui représentent les intérêts du gouvernement. Le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs et travailleuses représentent les intérêts des employeurs et des travailleurs et travailleuses, respectivement, en ce qui a trait au régime d'assurance-emploi.

Depuis plus de 75 ans, cet organisme tripartite comprend des représentants d'entreprises, des syndicats et du gouvernement du Canada.

Le commissaire des travailleurs et travailleuses et la commissaire des employeurs sont nommés par le gouverneur en conseil. Ils ont pour mandat de représenter les groupes au nom desquels ils siègent et d'en être les porte-parole dans les dossiers qui touchent l'assurance-emploi.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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