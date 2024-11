Le prix prééminent d'art contemporain au Canada récompense Williams pour l'énergie et la pertinence indéniables de l'approche de sa pratique de sculpture perlée contemporaine.

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2024 /CNW/ - Nico Williams est le gagnant du Prix Sobey pour les arts 2024, le prix prééminent en art contemporain au Canada, dont la bourse s'élève à 100 000 $. L'annonce a été faite ce soir lors de la diffusion en ligne de la cérémonie qui s'est tenue au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Les autres artistes de la courte liste - Taqralik Partridge, Judy Chartrand, Rhayne Vermette, June Clark et Mathieu Léger - recevront chacun.e 25 000 $.

Le Prix Sobey pour les arts récompense les artistes visuel.le.s canadien.ne.s à un moment décisif de leur carrière et dont l'œuvre reflète et parlent de notre époque contemporaine à l'échelle nationale et mondiale. Nico Williams ᐅᑌᒥᐣ (Québec) a une pratique multidisciplinaire et souvent collaborative qui est centrée sur le perlage sculptural. Il vit et travaille à Tiohtià:ke/Montréal, au Québec, et est membre de la Première Nation d'Aamjiwnaang (Anishinaabe).

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Nico Williams, gagnant du Prix Sobey pour les arts 2024 », a déclaré Bernard Doucet, directeur général de la Fondation Sobey pour les arts (SAF). « Nous tenons également à remercier et à féliciter tous et toutes les artistes de la courte liste et de la longue liste de partout au pays qui, pour la toute première année, ont été sélectionné.e.s par un jury composé uniquement d'artistes, en plus d'une jurée internationale. Avec l'ajout de la région circumpolaire en tant que sixième région, le Prix Sobey pour les arts a connu une année incroyable, puisqu'il a pu s'adresser à des artistes de tout le pays. Grâce à cette évolution de notre structure, notre partenaire, le MBAC, a été en mesure d'accroître la représentation et d'aider un plus grand nombre d'artistes canadien.ne.s incroyables à obtenir une visibilité nationale et internationale. Nous remercions l'équipe du Musée des beaux-arts du Canada d'avoir une fois de plus offert une plateforme importante pour découvrir les principales voix de l'art contemporain canadien. »

« Le jury s'est senti interpellé par l'énergie et la pertinence indéniables de l'approche de Nico Williams en matière de sculpture perlée contemporaine, qui nous permet d'imaginer de nouvelles possibilités pour le médium. Ses œuvres d'une précision irréprochable transforment des objets quotidiens en objets spectaculaires et intègrent des expériences personnelles dans des récits qui touchent un large public. Travaillant avec et par la communauté, Williams remet en question la persistance des héritages coloniaux en faisant remonter à la surface la mémoire collective et les nostalgies partagées par sa pratique artistique », a souligné Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2024.

« C'est avec une immense gratitude que je reçois le Prix Sobey 2024. Il y a dix ans, Nadia Myre, l'un des modèles les plus influents, a reçu ce prix. Je veux transmettre le même message à tous les jeunes : nous y arriverons ! Je suis également extrêmement reconnaissant à toutes les personnes qui ont soutenu ma pratique depuis le tout début ! Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui ! Chi-miigwech ! », a dit Nico Williams.

Cette année, la région circumpolaire a été ajoutée en tant que sixième région de nomination. Le montant total des prix s'élève désormais à 465 000 $. Financé par la Fondation Sobey pour les arts, il s'agit du prix prééminent des arts visuels contemporains au pays et l'un des plus généreux au monde.

Nico Williams a été choisi comme gagnant du Prix Sobey pour les arts 2024 par un jury indépendant. Pour la toute première fois, le jury était composé de six artistes canadien.ne.s, tous et toutes ancien.ne.s finalistes ou gagnant.e.s du Prix Sobey pour les arts, avec une représentation de chacune des régions, ainsi que d'une jurée internationale. Ils ont examiné toutes les candidatures et ont établi les longue et courte listes; ainsi que l'artiste gagnant en se basant sur les carrières respectives des artistes à ce jour.

Le jury du Prix Sobey pour les arts 2024, d'ouest en est : asinnajaq (Circumpolaire) ; Jeremy Shaw (Pacifique) ; Divya Mehra (Prairies) ; Stephanie Comilang (Ontario) ; Caroline Monnet (Québec) ; Mario Doucette (Atlantique) ; et Zoé Whitley, directrice de la Chisenhale Gallery, Royaume-Uni (international).

Des œuvres puissantes des six artistes de la courte liste sont présentement exposées au Musée. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts, l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2024 se poursuit jusqu'au 6 avril 2025.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhavan (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), et Kablusiak (2023).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 en tant que prix privé destiné aux artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes visuels contemporains canadiens et vise à promouvoir de nouveaux développements dans l'art contemporain et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes visuels canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visiter beaux-arts.ca.

