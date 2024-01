TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Mathieu Stephens, président et chef de la direction de NeoTerrex Minerals Inc. (« NeoTerrex » ou « la société »); (TSXV : NTX) et son équipe se sont joints à Dean McPherson, chef, Développement des affaires, Secteur minier mondial, Bourse de Toronto, afin d'ouvrir les marchés et de souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

NeoTerrex Minerals Inc. ouvre les marchés - Jeudi 11 janvier 2024

NeoTerrex est une société canadienne d'exploration minière qui concentre ses activités sur les minéraux critiques au Québec. L'entreprise développe actuellement son site Mount Discovery, un actif renfermant des terres rares situé dans un district minier à faible risque et doté d'excellentes infrastructures.

SOURCE TSX Venture Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Mathieu Stephens, [email protected]