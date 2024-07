TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Rick Roccasalva, vice-président directeur, Ventes et marketing, AGEDB Technology Ltd. (« AGEDB »; TSXV : AGET) et son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire, Accès des entreprises, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription d'AGEDB à la Bourse de croissance TSX.

AGEDB Technology Ltd. ouvre les marchés,.Jeudi 25 juillet 2024

À la tête des avancées en gestion de données, AGEDB met sa vision avant-gardiste des données et une connectabilité de pointe à la disposition des entreprises. Elle combine habilement des bases de données relationnelles et graphiques pour transformer la gestion et l'analyse de données au sein des entreprises.

Son principal produit, AgensGraph, tire profit des importantes capacités de PostgreSQL pour offrir une performance, une extensibilité et une polyvalence hors pair. Grâce à AGEDB et aux conclusions applicables qu'elle tire de données complexes, les entreprises sont en mesure de prendre de meilleures décisions dans des délais réduits, ce qui accroît leur efficience et stimule leur croissance. Pour en savoir plus, visitez www.bitnineglobal.com.

Annonce commanditée par CNW. Pour en savoir plus, visitez le www.newswire.ca/fr/.

SOURCE Toronto Stock Exchange

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: Jeyna Kim, [email protected]