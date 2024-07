TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Lyn Purdy, doyenne associée aux programmes et professeure agrégée de comportement organisationnel à la Ivey Business School, ainsi que des étudiantes du programme Women in Asset Management d'Ivey se sont jointes à Richard Goodman, directeur général, Développement du capital mondial et transformation des activités, Bourse de Toronto, pour honorer ce programme et ouvrir les marchés.

La Ivey Business School (www.ivey.ca) de l'Université Western est le chef de file canadien de la formation en gestion axée sur des études de cas réels. Elle a pour objectif de former des leaders qui contribueront à la pérennité et à la prospérité du monde. Le corps professoral d'Ivey s'appuie sur des recherches approfondies et le savoir des entreprises pour procurer la meilleure expérience d'apprentissage possible à ses étudiantes et étudiants, pour qu'ils acquièrent, grâce à un enseignement axé sur les études de cas, les compétences et capacités qui leur permettront d'assumer des rôles de leadership et de relever les défis actuels. Ivey propose des programmes de premier cycle et des programmes d'études supérieures de renommée mondiale, ainsi que des formations s'adressant aux cadres supérieurs, et ce, à ses campus de London (Ontario), de Toronto et de Hong Kong. Ivey gère le programme Women in Asset Management de concert avec 17 dirigeants du secteur financier en vue d'encourager l'intégration des femmes dans le domaine de la gestion d'actifs.

