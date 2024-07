TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Des membres de l'équipe de Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) se sont joints à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement du Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (TSX: CUBD).

CI Global Asset Management, Opens the Market Tuesday July 23, 2024

Le FNB CUBD vise à générer un revenu et à favoriser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toutes qualités, émis par des sociétés ou des gouvernements de toutes tailles à l'échelle mondiale. Le mandat « sans restriction » permet une diversification et une flexibilité accrues, en s'appuyant sur les capacités de l'équipe des titres à revenu fixe de GMA CI en matière de sélection de titres, de construction de la duration et de répartition d'actifs.

GMA CI est le cinquième plus grand fournisseur de FNB au Canada, avec environ 21,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans plus de 80 FNB (au 31 mars 2024). La gamme de FNB de GMA CI est très diversifiée et comprend des mandats de bêta, de bêta intelligent, de répartition d'actifs, de volatilité gérée, de gestion active, d'alternatives liquides, d'actifs numériques, d'options d'achat couvertes et d'ESG, ainsi que d'autres mandats thématiques.

