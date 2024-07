TORONTO, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Robert McLeod, chef de la direction par intérim de Nations Royalty Corp (TSXV : NRC), et Eva Clayton, présidente du gouvernement Nisga'a Lisims, se sont joints avec leurs équipes à Andrew Creech, directeur général de la Bourse de croissance TSX, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

Nations Royalty Corp. est une société de redevances novatrice axée sur les ressources naturelles et détenue en majeure partie par des Autochtones. Elle offre cinq redevances nisga'a de catégorie 1 liées à des métaux précieux et à des minéraux critiques. Sa vision est de devenir une société de redevances de premier plan à l'échelle mondiale, qui se spécialise dans les redevances et les flux de revenus autochtones liés à des métaux précieux, à des minéraux critiques, au pétrole, au gaz et à l'énergie renouvelable. Sa mission est d'unir les peuples autochtones pour créer de la richesse, promouvoir la réconciliation économique et se tailler une place dans les marchés des capitaux. Pour en savoir plus, visitez le https://nationsroyalty.ca/home.

