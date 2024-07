TORONTO, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Akshat Soni, chef de la direction et cofondateur de CanPR Technologies Ltd. (« CanPR » ou « la société ») (TSXV : WPR) et son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation globale, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

CanPR Technologies Ltd. (TSXV : WPR) ouvre les marchés, Lundi 8 juillet 2024

CanPR est un fournisseur de services d'immigration novateur et axé sur la technologie qui a à cœur d'aider les nouveaux arrivants à réussir leur déménagement dans un nouveau pays, notamment au Canada. Cette société propose une liste complète de services pré- et post-établissement qui simplifient le processus de demande de visa au moyen d'une plateforme commode, c'est-à-dire l'appli CanPR. La technologie prédictive de CanPR et son soutien en ligne fournissent un guide détaillé qui aide les utilisateurs à mieux s'y retrouver dans le processus administratif des demandes de visa temporaire ou permanent. Par ailleurs, son outil SmartCV™ fait appel à l'intelligence artificielle et à un algorithme d'apprentissage automatique pour apparier des immigrantes et immigrants avec des employeurs potentiels. Pour en savoir plus, visitez le https://www.canpr.io/

