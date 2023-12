Négociations du secteur public - Proposition d'entente de principe à la table centrale pour les 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun

MONTRÉAL, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Le Front commun annonce être parvenu à conclure une proposition d'entente de principe à la table centrale pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public, après 11 jours de grève et de nombreuses semaines de travaux intensifs aux tables de négociation.

« Sur le plan des salaires, les objectifs du Front commun reposaient sur deux principes phares : protéger nos 420 000 travailleuses et travailleurs contre l'inflation et obtenir un certain rattrapage général des salaires pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Et c'est ce qui nous a guidés tout au long de ce blitz de négociation pour parvenir à une proposition d'entente. Nous souhaitons maintenant en faire d'abord la présentation à nos instances respectives », ont expliqué les porte-paroles du Front commun François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS.

Les organisations syndicales convoqueront leurs délégations au cours des prochains jours dans le but de leur présenter le contenu des propositions d'ententes intervenues à la table centrale et à chacune des tables sectorielles afin de déterminer si oui ou non elles constituent une entente de principe globale. Après quoi, les membres seront appelés à se prononcer en assemblée générale pour l'entériner. « La présente ronde de négociation sera officiellement réglée lorsque les conditions de travail et de pratique ainsi que les conditions salariales seront jugées satisfaisantes. » ont-ils renchéri.

D'ici la tenue de leurs instances respectives, les porte-paroles du Front commun n'accorderont pas d'entrevues.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

