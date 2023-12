Négociations du secteur public - À défaut d'une entente, le Front commun déclenchera la grève générale illimitée en début d'année 2024

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Réunies hier dans leurs instances respectives, les délégations de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS ont réitéré le mandat de déclencher la grève générale illimitée (GGI), ultime moyen de pression. Elles ont déterminé qu'à défaut d'entente satisfaisante d'ici là pour les 420 000 travailleuses et travailleurs qu'elles représentent la GGI sera exercée rapidement au moment opportun en début d'année 2024.

« Le message envoyé par nos instances pourrait se résumer en deux mots : ouverture et détermination. Après 11 jours de grève, forts de la mobilisation historique de 420 000 travailleuses et travailleurs et avec l'appui de la population à nos revendications, nous sommes ouverts à négocier une entente - favorable autant pour nos membres que pour la population du Québec - mais nous sommes aussi déterminés à obtenir les conditions nécessaires pour maintenir la pression tant qu'il le faudra », font valoir les porte-paroles du Front commun François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS.

Une entente possible, si la volonté politique est au rendez-vous

Au lendemain de ces instances, les porte-paroles du Front commun rappellent qu'une entente demeure possible d'ici la fin de l'année mais que pour y parvenir, il est essentiel que le gouvernement accepte de garantir la protection du pouvoir d'achat et d'assurer un enrichissement réel, permettant un rattrapage général des salaires et une amélioration des conditions de travail et d'exercice pour que les réseaux publics puissent faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui les frappe de plein fouet. Des ouvertures ont été démontrées par les organisations syndicales, notamment sur la durée de la convention, mais, devant un contexte économique volatile, le gouvernement doit garantir aux 420 000 travailleuses et travailleurs qu'ils et elles ne courront pas le risque de voir leur pouvoir d'achat s'effriter au cours des prochaines années.

À la veille du temps des fêtes, le Front commun continuera de négocier et de mettre les bouchées doubles pour conclure une entente favorable dans les meilleurs délais pour les 420 000 travailleuses et travailleurs ainsi que pour la population. Ces avancées sont possibles, à condition que le gouvernement trouve des solutions pour répondre aux priorités des travailleuses et des travailleurs. Devant l'état actuel des réseaux l'heure n'est pas au statu quo, et encore moins aux attaques. Des mandats pour répondre aux propositions syndicales devront être confiés dès aujourd'hui aux tables sectorielles afin d'arriver à un règlement global.

« La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Nos membres sont mobilisés et déterminés. Nous avons un mandat clair pour avoir recours à la grève générale illimitée afin d'obtenir les conditions de travail nécessaires pour mettre un terme à la pénurie de main-d'œuvre. Nous allons exercer ce mandat si nécessaire et au moment jugé opportun en début d'année. Maintenant, ce que l'on veut d'abord et avant tout, c'est négocier sérieusement », concluent les porte-paroles.

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $ ;

retard salarial : 16,6 % ;

retard de rémunération globale : 7,4 % ;

proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Noémi Desrochers, CSN, Cellulaire : 514 216-1825, [email protected]; Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, [email protected]; Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, [email protected]; Maxime Clément, APTS, Cellulaire : 514 792-0481, [email protected]