Mandat de grève à la Librairie Raffin

MONTRÉAL, le 16 janv. 2026 /CNW/ - C'est à l'unanimité que les travailleuses et les travailleurs de la Librairie Raffin de la Plaza Saint-Hubert se sont dotés mercredi soir d'un mandat de grève de cinq jours. En négociation depuis septembre, ils revendiquent un salaire d'entrée à 20 $ l'heure.

« Nos salaires actuels nous maintiennent sous le seuil de la pauvreté. On adore notre métier et on espère ne pas se rendre à la grève, mais si l'employeur reste campé sur sa position, on n'aura pas le choix. Notre passion ne paie pas le loyer », explique la porte-parole du syndicat, Louise Aquadro.

Le revenu actuel des salarié-es de la librairie se situe entre le salaire minimum et 19 $ l'heure, selon l'ancienneté. Parallèlement, l'employeur vient de clore une période des fêtes très lucrative, laquelle suit plusieurs années de croissance économique, ajoute le syndicat.

« La librairie est chanceuse de pouvoir compter sur des travailleuses et travailleurs passionnés, expérimentés et équipés pour faire rayonner la culture québécoise. Pourtant, on constate que l'employeur est très rigide sur ses offres salariales et ne démontre pas du tout de volonté de négocier sur sa proposition monétaire », explique le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

« C'est vraiment le strict minimum qu'avec 35 heures de travail, les libraires de chez Raffin puissent vivre décemment. Avec ses salaires crève-faim, l'employeur pousse ses travailleuses et ses travailleurs à la porte. Tous les membres du syndicat sont prêts à se mobiliser pour faire bouger les choses », conclut la secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Chantal Ide.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Camila Rodriguez-Cea, Conseillère en communication, 438 882-1275 ou [email protected]