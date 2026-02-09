Fin du lock-out chez Ortec - Les salariés votent en faveur de l'hypothèse de règlement

SAINT-RÉMI, QC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Après cinq semaines de lock-out, les travailleurs d'Ortec Environnement Services de Saint-Rémi ont adopté à 71 % le règlement proposé par le conciliateur dans le cadre du renouvellement de leur convention collective.

Le règlement comprend entre autres une augmentation salariale de 9,5% sur trois ans, un nouveau régime de retraite amélioré, l'accès à 6 congés mobiles pour tous ainsi qu'une bonification des vacances et de certaines primes.

« Nous nous sommes tenus debout pendant cinq semaines, au grand froid de janvier et février, et nous avons réussi à obtenir un règlement satisfaisant dans les circonstances », affirme le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Ortec Environnement Services St-Rémi inc.-CSN, Pierre-Philippe Lamarque.

« Nous sommes fiers de pouvoir retourner au travail la tête haute. Nous n'avons pas plié. Les employé-es d'Ortec ont démontré que la solidarité, ça finit toujours par rapporter », soutient la secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Linda Tavolaro.

« Je salue la détermination des membres du syndicat qui ont mené une lutte exemplaire dans une négociation très difficile », poursuit la vice-présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annick Primeau. « Se tenir debout et se battre contre de grandes entreprises, surtout lorsque le gouvernement fait la sourde oreille et fait fi de leurs revendications légitimes, ce n'est jamais facile et je les félicite pour leur vaillant combat. »

Les travailleurs de l'établissement de Saint-Rémi d'Ortec Environnement Services sont opérateurs de camions et aide-opérateurs. Ils se déplacent sur différents terrains pour des opérations de pompage et de nettoyage : fosses, réservoirs, bacs, réseaux.

À propos

Les 22 membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Ortec Environnement Services St-Rémi-CSN sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central de la Montérégie-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communications, 514 966-0710, [email protected]