TORONTO, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Chaque année, le Réseau des femmes exécutives (WXN) souligne l'excellence de 100 femmes canadiennes de divers secteurs qui ont réalisé de grandes choses en tant qu'agentes de changement et contribué à repousser les limites des entreprises canadiennes. Encore une fois, RBC est représentée aux prix Le Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes de WXN. Nazia Shahrin, directrice générale principale, Stratégie réglementaire et prestation des services, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, a été reconnue dans la catégorie des dirigeantes émergentes.

« La pandémie qui sévit actuellement a fait chuter la place des femmes dans la population active d'un sommet historique à son plus bas niveau en 30 ans. Nous ne pouvons pas risquer de revenir en arrière après les énormes progrès que nous avons accomplis pour éliminer les obstacles et accroître la représentation des femmes dans des postes de direction, affirme Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Nazia et les dirigeantes émergentes figurant sur la liste cette année nous ont aidés à redéfinir le leadership inclusif dans nos bureaux, nos salles de conseil et nos vidéoconférences. Redoublons encore nos efforts pour les soutenir en continuant de nous attaquer aux inégalités qui s'opposent aux changements et en restant concentrés sur la création de possibilités d'accession des femmes à des postes de direction. »

À titre de dirigeante au sein des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Nazia met en œuvre des solutions stratégiques pour s'assurer que toutes les exigences réglementaires sont respectées. Elle collabore avec des partenaires technologiques, internes et externes, pour trouver des solutions novatrices fondées sur l'automatisation et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les capacités en entreprise. En plus de son travail à RBC, Nazia s'est récemment jointe à la Faculté de l'information de l'Université de Toronto, où elle enseigne deux cours de niveau supérieur en transformation numérique et en gouvernance des données dans le cadre du programme de maîtrise en information.

La vision de la diversité et de l'inclusion de RBC est celle-ci : compter parmi les entreprises les plus accueillantes et mettre la diversité en œuvre pour attirer, retenir et habiliter les meilleurs talents et accroître la diversité de la direction. Nous remettons en question les préjugés inconscients présents dans nos processus de dotation, d'embauche et d'évaluation des talents. Nous sommes déterminés à attirer et à maintenir en poste des femmes de talent ainsi qu'à favoriser leur accession à des postes de direction et à d'importants rôles de contact clientèle.

Ayant à cœur d'être un chef de file reconnu en matière de possibilités offertes aux femmes, nous mettons l'accent sur l'inclusion dans nos activités, dans la gestion des talents et dans nos pratiques au sein des collectivités. Pour la deuxième année de suite, RBC est arrivée au quatrième rang du classement des 100 entreprises les plus diversifiées et inclusives de l'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv 2020, qui classe plus de 9 000 sociétés ouvertes. De plus, RBC a été admise pour la quatrième année de suite à l'indice de l'égalité des sexes Bloomberg à la suite d'un examen annuel visant à mesurer l'égalité des sexes selon les statistiques internes des entreprises, les politiques relatives aux employés, le soutien et la mobilisation externes dans la collectivité, ainsi que l'offre de produits démontrant un souci d'équité entre les sexes.

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à RBC, allez au www.rbc.com/diversite-inclusion .

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les lauréates 2020 des prix Le Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes de WXN à l'adresse suivante : https://wxnetwork.com/page/top100awards .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez joindre : Vanessa Rodrigues, Communications

Liens connexes

http://www.rbc.com