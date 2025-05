Présentée conjointement avec la nouvelle exposition solo de Skawennati, au Musée

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Du 30 mai au 1er septembre 2025, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Nadia Myre. Vagues du désir, une exposition solo qui met en lumière la démarche artistique et critique de l'artiste interdisciplinaire Nadia Myre sur plus de 20 ans, dont de nouvelles œuvres créées récemment en France et en Écosse. Établie à Montréal, Myre est membre de la Nation algonquine des Anishinabeg de Kitigan Zibi. Lauréate du prix Sobey pour les arts de 2014, elle utilise une vaste gamme de moyens d'expression (cinéma, sculpture, installations, œuvres audios, dessin, perlage, photographie, poésie et travail du cuir) pour raconter des récits qui transcendent les frontières générationnelles.

« Nadia Myre est une artiste de renommée internationale, qui a reçu de nombreux prix artistiques nationaux au cours de ses nombreuses années de pratique active », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Ses œuvres posent des questions et suscitent des réflexions élégantes et difficiles sur la colonialité et la souveraineté autochtone ainsi que sur les matériaux qui ont façonné ces expériences. Le Musée des beaux-arts du Canada est fier de présenter au public des expériences artistiques qui reflètent les défis et les occasions qui s'offrent à nous en tant que société et en tant que culture. »

« Les créations de Nadia Myreincarnent des gestes de décolonisation, aux sens propre et figuré, et consignent des observations et des injustices à la croisée des cultures, des langues et des identités. Énigmatique, réfléchie et sensible, Myre exploite la mémoire personnelle et collective afin d'en tirer des récits décoloniaux », écrivent, dans l'introduction du catalogue de l'exposition, Steven Loft, vice-président, et Michelle LaVallee, directrice, Voies autochtones et initiatives en conservation, Voies autochtones et décolonisation, au MBAC.

Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et commissariée par Rachelle Dickenson, conservatrice associée au département Voies autochtones et décolonisation du Musée, en collaboration avec l'artiste et d'autres membres du personnel, Nadia Myre. Vagues du désir regroupe une soixantaine d'œuvres provenant de diverses collections. Elle suscite la réflexion et à la discussion sur notre façon d'affronter nos histoires par l'art, les archives et la langue.

Présentée pour la toute première fois au Canada, la pièce Your Waves of Want Wash Over Us [Vos vagues de désir nous submergent] (2024) est une installation murale de près de neuf mètres de long composée d'une série de formes en céramique tubulaires et incurvées que Nadia Myre a créée en France. Avec cette œuvre, qui a inspiré le titre de l'exposition, Myre fait appel à différentes formes de communication pour évoquer les relations complexes entre le colonialisme et l'identité autochtone, de même qu'entre les personnes.

Parmi les autres œuvres clés à voir se trouve History in Two Parts [Une histoire en deux temps] (2000), un canot fait d'écorce de bouleau et d'aluminium que l'artiste a récemment restauré au Musée avec l'artiste Pinock, alias Daniel Smith, aussi membre de la Première Nation des Anishinabeg de Kitigan Zibi. La vidéo Portrait in Motion [Portrait en mouvement], produite peu de temps après le canot, est également exposée dans la dernière salle de l'exposition. Avec cette vidéo, Myre exprime son rejet du regard occidental afin de subvertir les conceptions romancées des peuples autochtones.

La majorité des œuvres d'art qui constituent l'exposition Nadia Myre. Vagues du désir sont tirées de la collection personnelle de l'artiste. Les autres proviennent de la collection du Musée des beaux-arts du Canada (5), du Eiteljorg Museum of American Indians and Western Art d'Indianapolis, aux États-Unis, et du Musée des beaux-arts de Montréal.

Catalogue

Un catalogue richement illustré et renfermant des essais accompagne l'exposition Nadia Myre. Vagues du désir. L'ouvrage à couverture souple de 176 pages, qui comprend des essais de Guy Sioui Durand et de Marie-Ève Beaupré, est en vente à la Boutique et en ligne.

Programmes publics

Un espace partagé, Giiwitaashkodeng | Kahwá:tsire - Convergence de toutes les braises, relie les expositions Skawennati. Bienvenue dans la maison des rêves et Nadia Myre. Vagues du désir, présentées en même temps. Ce lieu de rassemblement permet de se retrouver, d'apprendre et de réfléchir aux deux expositions. Dans Giiwitaashkodeng | Kahwá:tsire, les visiteuses et visiteurs sont invités à soumettre leurs réflexions sur les expositions dans un feu communautaire et à créer leurs propres motifs de papier peint ainsi que des poupées de papier inspirés des œuvres de Nadia Myre et de Skawennati. D'autres activités d'apprentissage sont prévues, notamment des ateliers de perlage avec l'artiste ojibwée Amanda Fox, un atelier de fabrication de canots d'écorce de bouleau miniatures avec l'artisan algonquin Pinock (Daniel Smith), des visites spéciales Rencontre avec l'artiste et des visites guidées avec des interprètes. Consultez le site Web beaux-arts.ca pour en savoir plus.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]