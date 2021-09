Montréal toujours en première place au palmarès des villes qui accueillent le plus d'événements internationaux en Amérique

Rang Ville Nombre d'événements 1 Montréal, QC 41 2 Washington, DC 32 3 New York, NY 30 4 Piscataway, NJ 22 5 Chicago, IL 17

Au Canada, la métropole québécoise domine largement en ayant accueilli 56 % des événements internationaux qui ont lieu dans l'ensemble du pays. En effet, ses plus proches rivales Ottawa et Toronto ont chacune été l'hôtesse de 7 événements, tandis que Vancouver en a accueilli 6. De plus, à l'échelle mondiale, Montréal est passée de la 17e à la 11e position en 2020, surpassant des villes comme Amsterdam, Dubaï et Stockholm. Bien que ce résultat soit incomparable à celui d'avant la pandémie, - Montréal ayant accueilli 129 événements au courant de l'année 2019 - les chiffres demeurent impressionnants dans un tel contexte, et confirment le pouvoir d'attraction de Montréal sur la scène internationale.

La méthodologie

Fondée en 1907 par Henri La Fontaine, lauréat d'un prix Nobel, et Paul Otlet, l'Union des Associations Internationales (UAI) détient une base de données de plus de 70 000 organisations implantées dans 300 pays et territoires différents. L'édition 2020 de l'International Meetings Statistics Report recense 471 800 événements organisés par 27 465 organisations internationales dans 256 pays et 11 647 villes. Bien entendu, le rapport 2020 est particulier : il comptabilise les événements qui ont eu lieu en personne, mais aussi ceux qui ont eu lieu en format entièrement virtuel, de même que les événements hybrides. Par ailleurs, selon les données de l'UAI, 645 événements ont été annulés en 2020 et 1 642 ont été reportés. Vous pouvez consulter un aperçu du rapport ici :

Le Palais a déployé des mesures technologiques et sanitaires pour soutenir l'excellente réputation de la métropole

La place enviable qu'occupe Montréal dans ce palmarès s'appuie sur les événements organisés en présentiel jusqu'en mars 2020 ainsi que sur les événements virtuels et hybrides tenus le reste de l'année. Afin d'amortir l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la réputation de la destination, différentes mesures conformes aux normes les plus strictes de l'industrie ont été mises en œuvre au Palais de congrès regroupées sous l'appellation Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS).

De plus, de nouveaux services ont été mis sur pied, notamment une solution clés en main pour organiser des événements hybrides et des studios de création de contenu audio et vidéo. Ces nouvelles formules intègrent des composantes technologiques dernier cri permettant de conjuguer les rassemblements en présentiel et les échanges virtuels en temps réel, ce qui permet aux clients de se réinventer et d'atteindre davantage de participants à leurs événements. Ces possibilités numériques ont contribué à maintenir Montréal à l'avant-garde de l'industrie des événements d'envergure, et parmi les joueurs les mieux classés des palmarès comme celui de l'UAI.

Citations

« Depuis plusieurs années, Montréal consolide sa réputation d'être une destination de classe mondiale pour les réunions d'affaires et les congrès. Alors que la pandémie de COVID-19 a considérablement ralenti l'accueil d'événements d'envergure internationale, Montréal figure de nouveau au sommet de ce palmarès prestigieux pour l'année 2020. Cette réalisation exceptionnelle dans le contexte actuel est le fruit d'efforts importants de la part des équipes du Palais des congrès, de Tourisme Montréal et de ses partenaires pour soutenir, encadrer et accompagner les événements d'affaires et leurs organisateurs. L'industrie du tourisme d'affaires à Montréal a su démontrer sa proactivité et son leadership pour permettre à notre destination d'être résiliente, dynamique et sécuritaire. Lorsque les conditions sanitaires permettront la relance complète des réunions d'affaires et des congrès, ces qualités seront des bases solides pour que Montréal continue sa fulgurante progression comme destination de premier plan pour l'accueil d'événements d'envergure internationale. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Le Palais est fier de contribuer au positionnement de Montréal parmi les premières destinations au monde. Je m'engage à poursuivre nos efforts pour nous démarquer en produisant une offre distinctive de produits et services, en misant sur le talent des créateurs d'ici, qui répondent aux nouveaux besoins de nos clients et de nos partenaires. Cet esprit collaboratif sera plus important que jamais pour adresser les enjeux, ainsi que les opportunités, liés à la pandémie. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont fait confiance dans la dernière année et qui ont continué à faire du Palais l'espace réunion où tout est possible. »

- Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

