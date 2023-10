Montréal soutient un projet de logements abordables dans l'arrondissement de Verdun

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal soutient la création de logements abordables dans l'arrondissement de Verdun en offrant une aide financière de 194 605 $ à la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES).

Cette subvention permettra à l'organisme à but non lucratif d'acquérir l'immeuble situé au 3478-3484, rue de Verdun, pour y aménager 4 logements à prix abordable aux étages supérieurs. Un autre organisme, le Centre des femmes de Verdun, occupera quant à lui le rez-de-chaussée.

C'est le quatrième projet de logements abordables développé par SOLIDES qui reçoit le soutien de la Ville. Les trois autres se trouvent dans les arrondissements de Verdun et de Lachine.

Cette entente s'inscrit dans le cadre de l'Entente de contribution financière pour la réalisation de logements abordables, conclue entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec, qui prévoit qu'une contribution équivalant à 40 % de la subvention doit provenir du milieu, dans ce cas-ci, la Ville de Montréal.

« La Ville est fière de contribuer à ce projet qui vise à assurer à des familles montréalaises un toit confortable et abordable. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec l'organisme SOLIDES, qui a su proposer des projets novateurs pour préserver le parc de logements abordables de la métropole. En agissant ainsi, nous garantissons le maintien de la qualité de vie des locataires en place, tout en nous assurant que les loyers demeurent abordables pour encore au moins 35 ans », a annoncé Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques, et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

« Nous sommes heureux de pouvoir concrétiser ce projet grâce à nos partenaires, dont la Ville de Montréal. Depuis plus de 20 ans, nous poursuivons notre mission, qui est de fournir des logements adéquats à un prix abordable pour les personnes à faible revenu. Comme cet immeuble est déjà occupé, nous nous engageons à maintenir ces personnes en place », a précisé François Giguère, directeur général de l'organisme SOLIDES.

« Les besoins en matière de logements abordables sont criants à Montréal et Verdun ne fait pas exception. Grâce au soutien de la Ville, l'organisme SOLIDES élargit son parc de logements abordables à Verdun. En outre, ce projet d'acquisition permettra au Centre des femmes de Verdun de se reloger, ce qui est un grand soulagement pour cet organisme à la recherche d'un toit depuis plusieurs années. Ce type de partenariat, qui permet à la fois de maintenir des locataires dans leur logement et d'offrir de l'espace à un organisme communautaire, est grandement porteur pour maintenir le tissu social et communautaire de Verdun », a déclaré Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun et responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal.

