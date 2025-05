Montréal procédera à son test annuel des sirènes d'alerte à la population le 9 mai entre 8 h 30 et midi

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Montréal, en collaboration avec neuf établissements possédant une sirène d'alerte à la population, coordonnera un test de sirène d'alerte le vendredi 9 mai, entre 8 h 30 et midi.

Cet exercice de simulation vise à sensibiliser la population qui habite à proximité de ces établissements et à les informer des façons de se protéger en cas d'incident impliquant le relâchement de produit toxique. L'exercice permet également de valider le bon fonctionnement des équipements et l'état de préparation de tous les intervenants en mesure d'urgence.

« La protection de la population est primordiale et il est essentiel que celle-ci soit préparée à réagir en cas de fuite de substance toxique. En ce sens, nous prenons des mesures proactives en collaboration avec les industries en organisant des tests techniques pour sensibiliser les gens qui se trouvent dans les zones qui seraient potentiellement touchées », a expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Dans le cadre de cet exercice, les neuf usines participantes déclencheront leur sirène à tour de rôle et selon un horaire prédéfini. Ces sirènes émettent un son montant et descendant d'une durée de trois minutes et se font entendre sur le rayon d'exposition potentiel. Advenant un accident industriel réel ou imminent, le déclenchement de la sirène d'alerte serait suivi par l'émission de messages via différents outils de communication qui pourraient notamment inclure les réseaux sociaux, le système « Avis et alertes » de la Ville, le service d'appels automatisés de la Sécurité civile, le système de messages Québec En Alerte, ainsi que des communiqués de presse.

La sirène crie : tout le monde à l'abri !

Les sirènes d'alerte à la population ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se mettre rapidement à l'abri à l'intérieur en entrant dans le bâtiment le plus proche. Le respect de ces consignes contribuera à assurer la sécurité de toutes et de tous et à faciliter le travail des premiers intervenants :

entrer rapidement dans le bâtiment le plus près;

fermer les portes et les fenêtres ainsi que la ventilation;

ne pas aller chercher les enfants à l'école afin de ne pas se mettre soi-même ou ceux-ci en danger;

éviter d'engorger les lignes téléphoniques;

suivre les consignes des autorités.

Écoles et CPE

Les responsables des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) du territoire montréalais potentiellement exposés sont sensibilisés à ce type d'événement et connaissent les consignes de sécurité à mettre en place en cas de fuite. Ils sont donc en mesure de prendre soin des enfants et de s'assurer de leur bien-être durant ce type de situation.

Plus de détails

Le service « Avis et alertes » permet de recevoir des avis et alertes lors des situations d'urgence. La population est invitée à s'y inscrire.

Pour plus de renseignements sur les risques et les moyens de préparation lors d'une fuite de produit toxique, nous vous invitons à consulter la page Web Fuite de produit toxique : quoi faire si on entend une sirène d'alerte. Pour connaître les usines participantes au test de sirènes et l'horaire des tests, nous vous invitons à consulter la page Web Matière dangereuse.

Disponibilité médiatique

M. Sébastien Roy, chef de section et porte-parole du Centre de sécurité civile de Montréal, est disponible pour réaliser des entrevues afin de répondre aux questions des journalistes et fournir des informations détaillées au sujet du test annuel des sirènes d'alerte à la population.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse au Comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du Comité exécutif de la Ville de Montréal, 438 399-3155; Renseignements : Division des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]