Montréal numérique - Montréal présente sa Charte des données numériques

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'événement virtuel MTL connecte : La semaine numérique, présenté par le Printemps numérique, François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, a présenté la Charte des données numériques de Montréal.

« Les données demeurent des leviers importants en innovation, en développement social et en économie. Quotidiennement, elles contribuent au fonctionnement des villes. Toutefois, avec la multiplication des outils de captation de données et l'usage grandissant des données analysées pour la prise de décisions, il est indispensable de se doter d'outils d'encadrement. En ce sens, la Charte des données numériques de Montréal est un outil qui place le citoyen et le bien commun au cœur de notre approche sur les données. Elle présente un cadre de référence qui permet de répondre aux nombreux défis que pose l'utilisation des données massives au sein de notre métropole », a déclaré M. Croteau.

Initiée en mai 2019, lors du lancement de la démarche numérique de Montréal, la Chartes des données numériques de Montréal est le fruit d'un travail de collaboration et de consultation entre le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, le Service des technologies de l'information, les nombreux collaborateurs issus de différents services de la ville, les partenaires des milieux numérique et universitaire, ainsi que la communauté montréalaise. Soulignons également que, dès le début de la démarche, la Ville a pu compter sur la collaboration active de Nicolas Merveille de l'Université du Québec à Montréal.

Cette Charte est subordonnée par 13 principes qui se déclinent sous forme de 3 engagements, soit :

1) Garantir les droits de la personne à l'ère numérique;

2) Assurer la primauté de l'intérêt général et du bien commun;

3) Mettre les données au service de l'avenir.

Bien que la Charte soit complémentaire aux cadres légaux existants, celle-ci se veut évolutive et pourra être bonifiée au fil du temps avec l'émergence de nouvelles approches.

Cities for Digital Rights

Rappelons qu'en 2019, soucieuse des enjeux éthiques et moraux que soulève l'intégration constante des technologies dans le quotidien des citoyennes et citoyens, et consciente du rôle prépondérant des Villes dans ce domaine, la Ville de Montréal s'est jointe officiellement au réseau Cities for Digital Rights.

La Charte des données numériques de Montréal a donc été élaborée en cohérence avec les principes de référence mis de l'avant par le réseau et dans un contexte de production et de gestion responsables des données que la Ville capte et génère.

Prochaines étapes

La Charte sera mise en œuvre à travers différents plans d'action de la métropole, notamment à travers le chantier sur la gouvernance des données.

La Ville souhaite également que cette Charte obtienne l'adhésion de ses nombreux partenaires et collaborateurs. Elle invite donc ces derniers à soumettre dès maintenant leurs commentaires par courriel au Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal : [email protected]

Plus de détails : La Chartes des données de Montréal

