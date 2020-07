MONTRÉAL, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une troisième année d'affilée, Montréal se classe en première position des villes d'Amérique pour l'accueil d'événements internationaux en 2019 selon l'International Meetings Statistics Report, publié récemment par l'Union des Associations Internationales (UAI). Propulsée par les performances exceptionnelles d'organisation, de promotion et d'accueil de Tourisme Montréal et du Palais des congrès de Montréal, la métropole a été l'hôtesse de 129 événements internationaux au cours de l'année 2019, devançant des villes comme New York, Washington, Toronto et Buenos Aires.

Classement des Amériques 2019 -- Union des Associations Internationales

Rang Ville Nombre d'événements 1 Montréal 129 2 New York 79 3 Washington 61 4 Toronto 56 5 Buenos Aires 43

Au Canada, la métropole québécoise domine largement en accueillant 58 % des événements internationaux qui ont lieu dans l'une des trois plus grandes villes, soit Toronto, Vancouver et Montréal. Ce résultat impressionnant démontre le pouvoir d'attraction de Montréal sur la scène internationale.

L'édition 2019 de l'International Meetings Statistics Report recense plus de 465 000 événements ayant eu lieu dans près de 11 500 villes sous l'égide de plus de 25 000 organisations internationales. Fondée en 1907 par Henri La Fontaine, lauréat d'un prix Nobel, et Paul Otlet, l'UAI détient une base de données de plus de 70 000 organisations dans 300 pays et territoires.

Montréal au sommet d'un autre prestigieux classement international

En 2019, la destination québécoise s'est également distinguée dans le classement annuel de l'International Congress and Convention Association (ICCA). Cet important palmarès a couronné Montréal 1re ville en Amérique du Nord pour l'accueil de congrès internationaux, et ce, pour une 4e année consécutive. Le rapport de l'ICCA s'appuie sur une base de données comportant plus de 12 000 événements qui font alterner la tenue de leurs congrès dans au moins trois pays.

Des initiatives pour soutenir l'excellente réputation de la métropole

La place enviable qu'occupe Montréal dans ces palmarès s'appuie sur les événements tenus en 2019. Afin d'amortir l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la réputation de la destination, différentes actions ont été entreprises par les principaux acteurs du secteur touristique.

Du côté de Tourisme Montréal, le travail n'a jamais cessé malgré l'arrêt forcé de l'accueil d'événements d'affaires, de réunions et de congrès depuis mars 2020. L'organisation demeure en étroite collaboration avec ses partenaires et acteurs clés de l'industrie afin de développer et de faire adopter des protocoles et des mesures qui respectent les plus hauts standards internationaux de sécurité sanitaire et qui favoriseront la relance imminente du tourisme d'affaires à Montréal. Parallèlement, ses équipes s'assurent aussi de maintenir une discussion active avec les organisateurs dont l'événement a dû être annulé et ceux qui demeurent à la recherche d'une destination, afin de leur offrir les meilleures options et conditions possibles.

En ce qui a trait au Palais des congrès, de nouvelles mesures sanitaires ont été élaborées et regroupées sous l'appellation PROGRES, pour Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires. De plus, de nouveaux services, notamment une solution clés en main pour organiser des événements hybrides et un studio de création de contenu audio et vidéo, ont été mis sur pied pour aider les clients à se réinventer et ainsi toucher davantage de participants grâces aux opportunités numériques.

Citations

« Depuis plusieurs années, Montréal jouit d'une solide réputation en tourisme d'affaires et connaît une croissance enviable dans l'organisation et la tenue d'événements de taille, de réunions d'affaires et de congrès. N'eût été la pandémie de COVID-19, notre métropole n'aurait jamais cessé d'accueillir des événements internationaux et d'atteindre de nouveaux sommets en 2020. À l'image de ses citoyens face à la crise, Montréal et tous les membres de l'industrie du tourisme d'affaires demeurent résilients et proactifs afin de poursuivre, dès que les autorités nationales et internationales le permettront, l'élan prodigieux que connaissait notre métropole. »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« En tant que principal lieu d'accueil des congrès d'envergure à Montréal, le Palais est fier de contribuer au positionnement de la métropole québécoise parmi les destinations mondiales les plus convoitées. Encore une fois, la synergie entre les différents acteurs de l'industrie, les gens d'affaires, le milieu universitaire et nos précieux Ambassadeurs aura permis d'accueillir de nombreux événements. Cet esprit d'équipe sera plus important que jamais pour affronter les défis engendrés par la pandémie. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal, nouveau leader des événements hybrides, fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Avec PROGRÈS, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires certifiés par les instances gouvernementales. Temporairement fermé en raison de la crise, le Palais rouvre ses portes aux groupes de 50 personnes et moins à l'été 2020.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des Associations Internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

